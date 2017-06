Han: Vučić ima sjajnu ideju o jedinstvenom tržištu

BEOGRAD - Evropska perspektiva za Srbiju nema alternativu a ideja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o formiranju jedinstvenog tržišta u regionu je sjajna, jer će obezbijediti veću privlačlnost za investicije, poručio je danas u Beogradu komesar EU za proširenje Johanes Han.

"Prvi put sad kažem da je to sjajna ideja koja je potekla iz regiona. Treba da unapredimo saradnju, da idemo korak dalje ka integracijama. Ako bilo ko smatra da ta inicijativa može da ''skrene'' evropsku perspektivu regiona - griješi. Sasvim je suprotna slika. Radi se o pripremi regiona za buduće pristupanje Uniji i jedinstvenom tržistu, tako da ta ideja ima mnogo smisla", rekao je Han na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Vučićem posle sastanka.

Kako je dodao, time se unaprjeđuje efikanost cijelog regiona od 20 miliona ljudi.

"Danas je region, i u ekonomskom smislu, fragmentiran i samim tim manje privlačan za investicije. Ako stvorimo zajedničko tržiste to će samo pojačati privlačnost regiona", poručio je on.

To znači stvaranje novih radnih mjesta, novih mogućnosti, veće "otpornosti" regiona, kako ekonomske, tako i političke, dodao je on.

"Naš zajednički cilj je mir, stabilnost i prosperitet i u tom smislu, iako se to možda nekome ne sviđa, Srbija ima ključnu ulogu. Srbija je najveća zemlja u reginu i zato ima posebnu odgovornost i drago mi je da vidim da se ona ovdje uzima za ozbiljno", ističe Han.

Evropski komesar je rekao i da je zahvalan na liderstvu Vučića kada je riječ o "regionalnom poslu koji je urađen".

"Duboko sam ubjeđen će Samit u Trstu koji nam predstoji u julu samo potvrditi regonalno ekonomsko tržiste. I ako postojii snažna politička volja to može da se postigne i da se vide koristi inicijative", smatra Han.

Prema njegovim riječima, u regionu postoje neiskorišćeni potencijali, brojne prilike, stopa rasta veća nego u Uniji i zato je važno biti fokusiran na to.

"Nije sve u prošlosti, ne treba gledati u prošlost nego u budućnost - a to je bolji životni standard bolji uslovi života a to možemo da postignemo samo ako radimo zajedno", ocijenio je on, izrazivši zahvalnost što je Vučić to i naglasio u svom inauguracionom govoru.

Prema njegovim riječima, nije sve samo u brojkama, već i u snažnom uvjerenju da postoji sloboda izražavanja i kretanja

"Tako će se stvoriti klima za nove prilike, dodatna vrjednost za svakog. Evropska perpsektiva Srbije, u to sam vrlo uvjeren nema alternativu i drago mi je da vidim da je Srbija dosta napredovala. Nadam se da ćemo za koji dan otvoriti još dva poglavlja i nastavićemo sa tim tokom godine", rekao je Han.

Međutim, pored otvaranja poglavlja, bitni su i konkretni rezultati za građane, dodao je on, dodavši da je juče u Briselu sa ministarkom za evropske integracije Jadrankom Joksimović potpisao paket o korišćenju 95 miliona evra iz IPA fondova za 2017. za razvoj zemlje.

Podsjetio je da je EU od 2007. obezbjedila više od 2 milijarde evra za razvoj Srbije i da će ostati posvećena tome.

"U Novom Sadu ćemo otvoriti novu fazu radova na Žeželjevom mostu i to je pokazatelj posvećenosti reginalnom razvoju. To ključan most za povezivanje u regionu i važno je da ga imamo", rekao je Han.

On je još naveo da će učestvovati i na investicionoj konferenciji, čiji je cilj stimulisanje poslovne zajednice za dodatno investiranje i angažman u regionu, ali i podršku političarima za stavrenje regionalnog tržista.

"Ukupna situacija je bolja i nisam uvijek tu samo da se žalim na neefikasnost. Uvijek ima izvazova ali važno je da ima političke volje i angažmana kao što je to slučaj sa Vučićem", zaključio je Han.