Han čestitao Vučiću

BRISEL - Komesar EU za susjedsku politku i pridruživanje Johanes Han rekao je večeras da se raduje saradnji sa novim predsjednikom Srbije - Aleksandrom Vučićem.

"Čestitam Vučiću na izboru za predsjednika Srbije sa ubjedljivim rezultatom", napisao je on na svom Twitter nalogu.

#Serbia :Congratulate @avucic on his election as #Serbian #President with a convincing result! 1/2

On je dodao da se raduje "saradnji sa novim predsjednikom, kao prijatelji i partneri, na putu ka prijemu Srbije u EU".

"Srbija i EU - bolji zajedno", napisao je Han.

Looking forward to working with new #President as partners and friends on #EU #accession.Serbia and EU: #bettertogether! 2/2