Han u Makedoniji: Što prije izaći iz političke krize

SKOPLJE - Lider SDSM Zoran Zaev izjavio je danas da su mu evropski komesar za proširenje Johanes Han i trojica poslanika EP poručili da se mora ubrzati proces izlaska iz političke krize i da je svaki izgubljen dan štetan za Makedoniju, njene građane i evropsku perspektivu.

Zaev je izrazio je uvjerenje da će do kraja nedjelje predsjednik Makedonije Ðorđe Ivanov "odigrati svoju ceremonijalnu ulogu" i povjeriti mu mandat za formiranje nove vlade, kao i da će biti sazvana sjednica skupštine i izabran njen predsjednik.

On je dodao da su Han i evroparlamentaraci Eduard Kukan, Knut Felenštajn i Ivo Vajgl, koji borave u Skoplju, izrazili spremnost da ubrzaju proces evrointegracija Makedonije ukoliko zemlja uspješno sprovede reforme, preijnela je MIA.

"Poruke komesara EU i poslanika su jasne. Moramo požuriti. Mi (SDSM) ćemo nastaviti da s najvećom pažnjom usmjeravamo demokratski proces u zemlji izborom predsjednika parlamenta. Program buduće vlade je već predstavljen i očekujemo da proces formiranja vlade bude završen", rekao je Zaev.

. @JHahnEU + #MEPs meet representatives of political parties in #Skopje . Good + constructive dialogue. @EduardKukan @knufleckenstein @ivajgl pic.twitter.com/Fz0TCAvuG4

Han je sa trojicom evroparlamentaraca doputovao u Skoplje u nastojanju da pomogne Makedoniji da izađe iz višegodišnje političke krize i povišenih tenzija, posebno nakon decembarskih vanrednih parlamentarnih izbora.

Briselska četvorka je, međutim, dočekana u Skoplju protestom pristalica vladajuće VMRO-DPMNE, bivšeg premijera Nikole Gruevskog.

Makedonija, naime, ni tri i po mjeseca od tih izbora nema vladu, nema predsjednika Skupštine, a nisu raspisani ni redovni lokalni izbori, jer to nije imao ko da učini.

Han je ranije poručio da više nema vremena za čekanje i da treba odblokirati demokratski proces i priznati parlamentarnu većinu, te ne dizati tenzije.

#EU path open f #Skopje aft last @EUCouncil but clock ticking. Need statesmanship instead of tactics. Economy hurting pic.twitter.com/qdvmnCIU6Y