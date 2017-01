Haradinaja terete i za ubistvo bebe, njegovi vojnici pucali u nju pa joj odsjekli glavu

BEOGRAD – Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, poručio je da Srbija ne prihvata pravdu koja podrazumeva nekažnjeni lov i ubijanje nedužnih civila, srpskih ili bilo koje druge nacionalnosti, poput onih koje su učinili Ramuš Haradinaj i njegova zločinačka grupa.

Upitao je da li je ubijanje nedužnih civila, među kojima i dvonedeljna beba, nedovoljan razlog da Haradinaj bude izručen pravosudnim organima Srbije.

"Da li je moguće da smo mi jedini kojima će život jedne bebe od 14 dana biti važniji od toga ko je porušio neku baraku ili tome slično. Da li je u moralnom smislu prihvatljivo amnestirati nekog takvog i baviti se barakama", upitao je Đurić.

Upitan da precizira da li se Haradinaj tereti za "neke barake", koje je pominjao, Đurić je odgovorio da je vrhunsko licemjerje i potpuno neprihvatljivo prebacivati Srbiji bilo šta u vezi s poglavljima 23 i 24 ako istovremeno niste spremni da procesuirate monstruozne zločine u kojima su ubijani nedužni civili.

On je rekao da svi znaju kakva je medijska afera podizana i politička hajka vođena po političkim nalozima određenih političkih krugova izvan naše zemlje u vezi s "tim barakama".

"Građani znaju o kojim barakama se radi i kom licemerju. Oni prebacuju Srbiji nešto za šta nema nikakvog utemljenja u stvarnosti, pa čak i da ga ima to ne može da se uporedi sa zločinima", zaključio je Đurić.

Na konferenciji za štampu, poslije sednice Vlade Srbije,koja je održana u petak, na kojoj je tema bio slučaj Haradinaj, Đurić je pročitao dijelove iz optužnice protiv optuženog bivšeg vođe OVK i nekadašnjeg kosovskog premijera.

U optužnici su navedena ubijanja, silovanja, ne samo srpskih, već i civila druge nacionalnosti.

Kao najstrašnije i najpotresnije, Đurić je iznio detalje ubistva dvonedeljne bebe u koljevci kojoj je prvo pucano u glavu, a potom joj je naočigled šokiranog oca glava i odsječena.

"U jednu kuću u Đakovici, u kojoj se krio oštećeni K. A. sa svojom porodicom, upali su naoružani pripadnici OVK. Oni su optužili oštećenog da je saradnik srpske policije. Jedan od vojnika pitao ga je šta ima za ručak. On mu je odgovorio da ima prazan pasulj, bez mesa. Vojnik OVK je tada izvukao pištolj i pucao u dvonedeljnu bebu u kolevci, ćerku oštećenog. Zatim joj je nožem odsekao glavu i rekao njenom ocu: "E, sada imaš meso za pasulj!" - rekao je je Đurić, i potom se zapitao " da li odsečena glava bebe nedovoljan razlog da se izruči Haradinaj".

Navodeći da se u zahtjevu Srbije za izručenje nalaze stvari koje nisu pominjane u Haškom tribunalu i za koje Haradinaju tamo nije suđeno, Đjurić je upitao da li je moguće da Srbiji neko nešto prebacuje zato što traži Haradinaja, da joj neko prebacuje nešto za poglavlja 23 i 24, a da istovremeno imamo "na slobodi ratne zločince, poput onih koji su u Srebrenici Slobodanu Miliću izvadili oči".

Podsetio je da je optuženi za zločin nad Milićem pušten na slobodu, jer se, kako je primijetio, nije uklapalo u viziju stvarnosti koju je nudio CNN i nije se uklapao i viziju stvarnosti pojedinih u međunarodnoj zajendici, koji bi da za to okrive drugog, a ne one koji su vršili monstruozne zločine, i to sve, kako je rekao, samo zato da bi imali opravdanje za agresiju i zločinačku politiku prema našoj zemlji.

(mondo/pink)