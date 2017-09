Hasanbegović: Ustaški pozdrav ne treba zabranjivati

ZAGREB - Bivši hrvatski ministar kulture i istoričar Zlatko Hasanbegović potvrđuje da je "Za dom spremni!" - ustaški pozdrav, ali je protiv toga da bude zabranjen.

Sadašnji politički sekretar stranke "Nezavisni za Hrvatsku" demantuje tvrdnju predsjednika Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović da je riječ o "starom, hrvatskom pozdravu".

"Nikad nisam tvrdio da je to stari hrvatski pozdrav. To je ustaški pozdrav i zato sa sobom nosi hipoteku. Osim u jednom slučaju, a to je kad je unutar grba HOS-a, pod kojim se ta jedinica borila u `domovinskom ratu`", navodi Hasanbegović.

On ne negira da su taj pozdrav uvele ustaše, ali smatra da ga ne treba zabranjivati, prenose hrvatski mediji.

Neki hrvatski portali objavili su dokumente iz Nezavisne Države Hrvatske (NDH) iz kojih je jasno da su ustaške vlasti promovisale pozdrav "Za dom spremni!", te da je to jedan od simbola NDH, saveznika Adolfa Hitlera u Drugom svjetskom ratu, zemlji u kojoj je izvršen genocid nad Srbima, Jevrejima, Romima i antifašistima.

Hasanbegović je poznat po svojim fotografijama pod ustaškim obilježjima i stavovima koje dio hrvatske javnosti naziva proustaškim.