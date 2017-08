Hrvatice u paklu "bijelog roblja": Batine, mučenja i tjeranje na prostituciju

Balkanski kralj prostitucije i trgovine bijelim robljem Dilaver Bojku ubijen je u ponedjeljak. Prema nekim izvještajima on je učestvovao u prodaji više od 3.000 žena sa Balkana, za koje uzimao od 3.000 do 5.000 evra.

Njegovo ubistvo pokrenulo je lavinu užasnih priče o ovom "biznisu".

Tako hrvatski portal "Express.hr" donosi svjedočenja djevojka koje su su bile u žrtve trgovine ljudima.

Ta svjedočenja su, kako navodi portal, zapisana su u policijskim bilježnicama, a nesretne djevojke su sve to isptičale u "Policijskom nacionalnom uredu za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminaliteta" (PNUSKOK).

Njihove potresne priče govore kako su radili Bojku i njegova ekipa.

Anina (11) majka je bila prostitutka. Rodila ju je u Bosni i Hercegovini. Nije znala ko je Anin otac. Bebu nije željela, ostavila ju je nakon porođaja. O Ani je počela da se brine baka. Ako se to može nazvati brigom, jer ju je zanemarivala i hranila tek toliko da može da preživi. Ali baka joj je bila jedino živo biće koje je imala na ovom svijetu pa je voljela baku. Rasla je uz nju u siromaštvu i – prošnji.

S vremenom, kako je Ana odrastala, a bila je predivna curica prekrasne smeđe kose, baka je, zahvaljujući Ani, počela više da zarađuje. Ljudi su voljeli Anino milo lice pa bi uvijek udijelili više novca.

Ali nije samo prosila...

"Za nas su baka i Ana bile stranci koje smo u Hrvatskoj zatekli u prošnji. Curica je bila gotovo nepismena, ali vrlo inteligentna i prelijepa", svjedoče inspektori koji su ih uhvatili u dok su prosile, prenosi "Express.hr".

Ana kao da je odahnula. Kao da je shvatila da su patnje završile. Ne zbog prosjačenja nego zbog onoga što su psiholozi poslije otkrili vještačenjem.

Više od godinu dana Anu su u BiH držali zatvorenu, izgladnjivali, tukli, silovali. Imala je manje od 10 godina. To nije rekla ljekarima. Nacrtala im je svoje patnje. Tosu bili crteži koji, kad ih vidite, mislite da su prijedlog za film strave i užasa.

"Baka, koju su na kraju protjerali iz Hrvatske, morala je da zna što su monstrumi radili sa njenom unukom. Ali nije reagirala. Ona ju je koristila za prosjačenje i samo joj je to bilo bitno. Od drage curice pretvarala ju je u još dražu samo radi svoje koristi", kažu, navodno, inspektori.

Zločincima iz BiH policija još nije ušla u trag. Baka, nažalost, nikoga nije odala. Vratila se u Bosnu bez "svoje male curice", kako joj je lažno tepala.

Ani je Hrvatska odobrila četvrti privremeni boravak iz humanitarnih razloga. U sigurnoj je starateljskoj porodici. Ne želi da ode iz Hrvatske i, kako navodi, "Express" rado bi tamo zauvijek ostala. Ima svoju dekicu, krevet, jastučić i medu. Naučila je da čita i piše, jede redovno, ne tuku je, ne prisiljavaju ni na šta.

"Više od 12 milijardi dolara na godinu zarade trgovci ljudima", šokantan je podatak MUP-a Hrvatske, koji prenosi pomenuti portal.

Ova dobit odnosi se samo na trgovinu ženama i djecom, i to zbog seksualnog iskorištavanja. Trgovina ljudima jedan je od najvećih međunarodnih problema posljednjih godina, kažu u MUP-u. Dodaje se da ni Hrvatska nije izuzetak.

"Trgovanje ljudima jedan je od najgorih zločina našeg doba. Muškarci su najčešće žrtve prisilnog rada, žene prostitucije, a djeca prosjačenja i prodaje obiteljima bez djece. Svi mogu biti žrtve zbog trgovanja ljudskim organima", napominju u MUP-u, prenosi portal.

Sanja (24) bila je konobarica je u restoranima. Jedan poznanik joj je otvoreno ponudio zarađivanje na prostituciji. Obećao joj je sunčanu zemlju i dobru zaradu. Zagrizla je. Spakovala se, uzela pasoš i otišla u Španiju.

Tamo ju je "sve čekalo", stan i – makro.

"Prvo je dobila batina. Potom ju je bacio u sobicu, još je jedanput pretukao, uzeo joj mobitel i putovnicu. 'Pokušaš li pobjeći, zaklat ću te, ubit ću te... Ne znaš tko sam i kakve veze u policiji imam. Ti si sad moje vlasništvo i zarađuješ za mene", dijelovi su policijskog izvještaja koje prenosi "Express".

Sanja je plakala i patila. I prostituisala se. Često su je i silovali jer im je to makro dopuštao. U trošnu sobicu bi dovodio i petoricu muškaraca koji su je silovali i iživljavali se nad njom. "Ja častim", govorio bi im.

Batine je dobijala redovno. Na dan je morala da “odradi” i 50 mušterija. Makrou je davala cijelu dnevnu zaradu, između 2.500 i 3.000 evra. Morala je da pristaje na seks bez kondoma ako bi to bila želja mušterija.

Mnogi su željeli seks tokom menstruacije. Ni toga nije bila pošteđena... Sad je u Hrvatskoj. Uspjela je da pobjegne iz sobička iz Španije, preko Slovenije, vozom u Hrvatsku. Bez pasoša. Ali, "Express" piše da nije željela da sarađuje s istražiocima. Javila se samo da je bila žrtva trgovine ljudima. Kao žrtva ne mora ništa da oda policiji.

"Otkad im oduzmu dokumente, žrtve, iako toga možda nisu svjesne, postaju žrtve trgovine ljudima. Postaju ovisne o trgovcima i žive pod velikim stresom, u stalnom starhu od zlostavljanja, ubojstva ili deportacije", ističu u MUP-u Hrvatske.

Tamara (13) rodila se u Sofiji, u Bugarskoj. Roditelji su joj se razveli kad je napunila pet godina. Nakon razvoda je ni jedan od roditelja nije želio pa je završila u dječjem domu.

Tamo je ostala do 13. godine, kad su otac i maćeha došli po nju. Odveli su je u mjesto Levski. Otac ju je tretirao kao nepotreban predmet. Svaki ju je dan tukao više puta. Udarao ju je u glavu i tijelo, gurao joj ruke u vreo električni špret.

Jednom ju je nožem rezao po tijelu. U tom paklu je Tamara živjela četiri mjeseca. Ponadala se boljem životu nakon što ju je maćeha za 4.000 evra prodala trojici muškaraca i ženi.

Oni su je odveli u Hrvatsku, u Osijek. Smjestili su je u porodicu kojoj su je prodali kao suprugu maloljetnom Mirku (14). Tamara je prihvatila brak i život u novoj porodici.

Nadala se da će joj biti bolje nego kod oca i maćehe.

"Mirkova baka počela ju je ‘pripremati’ za prvi spolni odnos. Opirala se pa ju je baka ispljuskala. Užasno se prepala, hrabro je odbijala bilo kakav spolni odnos. No to je kratko trajalo. Morala je spavati s Mirkom, ali i s rođacima. Poslije su je tukli bez obzira na to je li pristala na seks ili nije", zabilježili su policajci.

Shvatila je da joj se neće ispuniti nade u život bez patnje. Odlučila je da pobjegne u Bugarsku, ali ne ocu nego u dječji dom iz kojeg su je odveli.

Ali Mirkova baka nije mogla da podnese bijeg unukove "žene".

Nestanak je prijavila policiji. Ali oni su je prvi pronašli i smjestili je u osječku ustanovu za odgoj.

Ostala je u Hrvatskoj zbog Programa zaštite identifikovane žrtve trgovanja ljudima.

"Prošlih godina opremili smo dva sigurna skloništa za žrtve trgovanja ljudima, jedno za odrasle, za koje se skrbi Crveni križ, a drugo za maloljetne, za koje se skrbi Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Troškove skrbi za žrtve snosi Vlada", prenosi "Express.hr".

(Express.hr)