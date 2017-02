Hrvatska mora isplatiti 46.000 evra odštete bivšem pilotu JNA

PULA - Hrvatska mora da plati 345.000 kuna (približno 46.400 evra) odštete nekadašnjem pilotu JNA Tomislavu Božoviću, kojeg su zlostavljali pripadnici Hrvatske vojske u Kerestincu u maju 1992. godine.

"Stalno mi se vraćaju slike tih događaja, posljedice premlaćivanja osjećam i danas", ističe Božović, danas 66-godišnji trener tenisa koji živi u Puli.

U Istru je preselio iz rodnog sela kraj Čačka, a prve dane rata dočekao je kao aktivni pilot u Tuzli.

JNA je napustio 31. decembra 1991. godine. Ipak, uskoro je uhapšen zbog, kako je rečeno, "ratnog zločina" i izložen torturi.

Božović je pokrenuo postupak u kojem od Hrvatske traži odštetu za fizičke i psihičke boli zbog zlostavljanja u Kerestincu, ratnom zatvoru u okolini Zagreba.

Sud u Rovinju je ovih dana donio nepravosnažnu presudu u njegovu korist, te će mu Hrvatska, prema toj odluci, morati da plati 345.000 kuna odštete.

Da je Božović zaista bio među osobama zlostavljanim u ratnom zatvoru u Kerestincu potvrđeno je i presudom koju je nedavno protiv nekolicine optuženih pripadnika hrvatskih snaga donio Županijski sud u Zagrebu.

"Prije Kerestinca bio sam četiri mjeseca u Zatvoru u Puli, ali me tamo nisu zlostavljali. Tek kada su me prebacili u Kerestinec počela je tortura. Tamo me je dočekao špalir vojnih policajaca.

Tukli su me palicama. Među njima je bila i jedna mlada policajka. I ona me je tukla. Sjećam se da su imali oznake 66. bojne vojne policije", svjedoči Božović.

Nakon takvog dočeka smješten je u veću prostoriju u kojoj je već bilo tridesetak ljudi. Svi su bili pognute glave i sa rukama na leđima. Zatim su ga odveli u drugu prostoriju gdje su mu uzeli podatke i ponovo ga tukli pitajući: "Ko je njemu `četniku` dao ime hrvatskoga kralja Tomislava?".

"I idući dan su me pretukli, a jedan od njih stavljao mi je pištolj pod vrat i na čelo. Ispalio je i jedan hitac u pod. Kad su stigli predstavnici Međunarodnog crvenog krsta sakrili su me u atomsko sklonište. Nakon njihovog odlaska, odveli su me u samicu", priča Božović, a prenose portali.

Tamo je u jednom trenutku došlo više vojnih policajaca, a među njima je, kako je kasnije saznao, bio i tadašnji zapovjednik vojne policije Mate Laušić.

"Njemu sam ispričao šta sam sve proživio, a on me je pitao jesu li me tukli u Puli. Nakon negativnog odgovora otišao je bez riječi", navodi Božović.

Poslije toga bio je izložen samo psihičkom zlostavljanju, a nakon osmodnevnog zatvora našao se u autobusu u grupi za razmjenu.

"Bio sam protiv razmjene, i to sam rekao vojnim policajcima, koji su me zbog toga ponovno prebili", kaže Božović.

On je zbog maltretiranja i izgubljene zarade tražio da mu Hrvatska plati milion kuna.

U prvom sudskom procesu dobio je zbog nezakonitog hapšenja samo 48.000 kuna, ali sada mu je sud u Rovinju dosudio još 345.000 kuna odštete za posljedice koje ima zbog mučenja.