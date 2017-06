Hrvatska pomaže Ukrajini: "S Rusima, kao mi sa Srbima"

ZAGREB - Hrvatski premijer Andrej Plenković sastao se u Zagrebu sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Grojsmanom.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare Plenković je rekao da je ponovo ponudio pomoć u mirnoj reintegraciji ugroženih područja te zemlje na osnovu iskustva koje je Hrvatska imala nakon, kako je rekao, "velikosrpske agresije 90-tih godina".

"Hrvatska je bila žrtva velikosrpske agresije 90-ih godina, imala je okupirana područja i ugrožen teritorijalni integritet, ali i iskustvo mirne reintegracije i stoga u ovoj aktualnoj sitaciji u kojoj se Ukrajina nalazi, s privremeno okupiranim područjim Donjecka i Luganska i ilegalnom aneksijom Krima, želi pomoći Ukrajini da mirno integriše svoje teritorije u ustavnopravni poredak", naveo je Plenković.

Plenković je rekao da je u Ukrajini u poslednje tri godine poginulo 10.000 ljudi, a Hrvatska, kazao je, ne želi da pogine ijedan Ukrajinac više i stoga u saradnji s partnerima u međunarodnoj zajednici želimo da hrvatska iskustva pomognu ostvarenju mirne reintegracije okupiranog ukrajinskog teritorija.

Zato je, dodao je, osnovana radna grupa, koju s hrvatske strane vodi državna sekretarka Zdravka Bušić, a s ukrajinske pomoćnica ministra spoljnih poslova Olena Zerkal, s ciljem da se Ukrajini ponudi katalog mjera koje je Hrvatska sprovela u mirnoj reintegraciji svojih teritorija.

"Radi se o mjerama uspostavljanja uvjerenja, uspostavljanje mehanizama kontakata i saradnje ukrajinskih vlasti i vlasti na okupiranim područjim, merama razminiranja i socijalnih transfera", objasnio je Plenković.

Hrvatski premijer je, kako su prenijeli hrvatski mediji, naglasio da se radi o incijativi koja je potpuno komplementarna aktivnostima međunarodne zajednice, odnosno Normandijskoj grupi i OEBS-u i komplementarna sporazumu iz Minska.

Ukrajinski premijer je rekao da je zahvalan Plenkoviću, vladi i hrvatskom narodu "za principijelnu podršku Ukrajini u trenutku kad je ona žrtva ruske agresije" i za inicijativu stvaranja radne skupine za predaju hrvatskog iskustva mirne reintegracije.

"Jako mi je žao što je Rusija napala Ukrajinu i vojno i ekonomski, i energetski i informacijski", rekao je Grojsman i dodao da Ukrajina, uz podršku međunarodne zajedice, nastavlja da se bori za poštovanje međunarodnog prava i za svoje teritorije.

Upitan da komentariše, kako se navodi, ruske kritike Plenkoviću nakon njegovog prošlogodišnjeg boravka u Ukrajini kada je i prvi najavio pomoć Hrvatske u mirnoj reintegracii okupiranih ukrajinskih teritorija, Grojsman je rekao da hrvatski premijer tada potvrdio svoju privrženost međunarodnim zakonima i načelima.

"A to su načela koja su ruskom čelništvu jako daleka. Svi koji se za to zalažu dobijaju kritike iz Moskve i to je jedan od načina hibridnog rata", odgovorio je Grojsman.

Grojsman je poručio Rusiji da "makne svoje vojnike iz Ukrajine i postane stvarno demokratska zemlja".

Plenković se nadovezao riječima da ovo nije njegova lična politika prema Ukrajini, već da je to politika hrvatske države, politika iza koje, kako je rekao, stoje sve hrvatske institucije.

"Mi smo zemlja koja je članica UN-a, EU-a, NATO-a i dijelimo određene temeljne evropske vrijednosti međunarodnog poretka, poštovanja međunarodnog prava. To je poenta hrvatskoga stava. I on će ostati takav nezavisno od bilo čije i bilo kakve politike", naglasio je.