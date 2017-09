Hrvatski general tvrdi: Naša vojska može biti u Ljubljani za 48 sati

ZAGREB - U jeku živih političkih aktivnosti Ljubljane i Zagreba u vezi sa (ne)prihvatanjem arbitražne presude o granici, posebno u Piranskom zalivu, hrvatski general Davor Domazet Loša je izjavio da hrvatska vojska može biti u Ljubljani za 48, što je bila inspiracija za preduzetnika Goranka Fižulića da na svom Fejsbuku objavi "ratni plan" tog puta, prenio je zagrebački Jutarnji list.

Fižulić je, naime, komentarišući izjavu generala Loše, inače, savjetnika predsjednice Kolinde Grabar-Kiaarović, na društvenoj mreži ostavio fotografiju sa ''ratnim planom'' u kojem je detaljno opisan put koji Hrvatska vojska mora da prođe do Ljubljane, a da to putovanje traje 48 sati.

Hrvatska vojska bi, prema tom "ratnom planu" prešla granicu s Austrijom i nastavila putovanje prema Gracu, iz Austrije bi se domogla Češke i Praga, prešla bi pola Poljske do Gdanjska, a nakon toga nastavila kroz Njemačku do Holandije i Haga. . Produžili bi put Francuske, gdje bi se okrenuli pa kroz Švajcarsku dospeli do Ljubljane.

"Za 48 sati prevalili bi put od oko 4.800 kilometara", navodi se u "ratnom planu", koji Jutarnji nazivaju duhovitim.

Navodi se i da je Fižulićeva objava izazvala salvu smijeha na internetu, a među komentatorima su i oni koji su se pitali misli li Lošo da Hrvatska vojska do Ljubljane putuje na skejtbordu.