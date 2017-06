Hrvatski mediji: Novi premijer Srbije je bogata, gej Hrvatica

ZAGREB - Ona je bogata, gej, prozapadna je liberalka, porijeklom je Hrvatica i sada je postala predsjednica vlade u Beogradu.

Tako počinje svoju priču o Ani Brnabić, jednom od kandidata za novog premijera Srbije, hrvatski portal "Express.hr".

U tekstu se dalje navodi da je izbor nove premijerke Islanda 2009. godine bio svjetska senzacija, kada je na čelo male nacije na sjeveru Atlantika tada je došla socijaldemokratkinja Johanna Sigurdartotir, tada u dobi od 68, kao prva premijerka na svijetu koja se otvoreno deklarisala kao lezbijka.

"Ne jedan svjetski medij pokušavao je predvidjeti koja bi zemlja mogla biti sljedeća. I apsolutno nikome u ozbiljnim promišljanjima nije moglo pasti na kraj pameti da bi to mogla biti Srbija. Lezbijka na mjestu predsjednice vlade činilo se ZF-om čak i u najprogresivnijim članicama EU. A onda je bljesnula prva iskra moguće megasenzacije u Beogradu", dodaje portal.

Kako se dalje navodi, ova, (moguća) odluka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića naišla je na brojna negodovanja.

"Ona je porijeklom s Krka, dakle Hrvatica, na što ukazuje njeno prezime. Da je deklarirana gay osoba poznato je već dugi niz godina, a to ona i ponosno ističe, pa tako i na Povorkama ponosa u Beogradu, što u pravilu nije sasvim siguran politički istup. Prošle godine je, primjerice, 1000 ljudi u povorci, u kojoj je bila i Ana Brnabić, gradonačelnik Beograda i još neki visoki političari, osiguravalo čak 5000 policajaca. Njena seksualna orijentacija bila je i razlog zašto je Srpska pravoslavna crkva, sudeći po izvještajima srbijanskih medija, upregla sve svoje političke veze kako bi spriječila Anu Brnabić da postane predsjednica vlade. SPC je navijao za Ivicu Dačića, no o njemu se govorilo da nema šanse iz jednog od dva razloga; ili zato što ga Zapad ne voli, što je točno, ili zato što ga Vučić gleda kao političku konkurenciju, što je moguće, ali nije sigurno. Na kraju je pao izbor na nju, ženu koja se u politici Republike Srbije uspela munjevito, otkako je iznenada kao nestranačka osoba imenovana ministricom uprave u kolovozu 2016., da bi predsjednica vlade postala manje od godinu dana poslije toga", ističe se u tekstu pomenutog portala.

Potom se autor osvrće na biografiju Ane brnabić.

"U njenom životopisu stoji da je odmah nakon mature u Beogradu 1994. otišla na studije u SAD-u i Hal u Velikoj Britaniji, odakle se 2002. vratila u Srbiju s dvije diplome i znanjem engleskog i ruskog. Još u Londonu od 1998., kad je imala samo 23 godine, bila je administrator i PR 'Srpskog informativnog centra', organizacije koja je povezivala političke reformiste i protumiloševićevske aktiviste s medijima u Velikoj Britaniji. Iste te 2002. kad se vratila u Beograd, počela je raditi za USAID na nizu projekata. I tako sve do 2011. kada ulazi na visoku poziciju u američku tvrtku za vjetroelektrane 'Continental Wind Serbia', gdje je 2013. postala direktorica".

Ni podaci o njenoj imovini nisu izmakli autoru teksta.

"Stan i potkrovlje u Beogradu površine 327 kvadrata ne zvuči posebno spektakularno sve dok se ne dozna da je riječ o kući na Dedinju, u blizini Belog dvora, nekoć kraljevske rezidencije. Kao i to da ju je kuća stajala, navodno, pola milijuna eura što je platila kreditom. A što se hrvatskih korijena tiče, na Krku je naslijedila staru oronulu kućicu od 30 metara četvornih i još jednu, očito bitno drugačiju, od 167 metara četvornih, vrijednu 300.000 eura. I još tako neke stvari.", navodi se.

Kada je u pitanju njena porodica, "Express.hr" navodi da srpski mediji ne pišu mnogo o tome.

"Mediji po Srbiji ne spominju da premijerka Brnabić ima stalnu partnericu, ali navode da je prošle godine u Londonu bila u vezi s izvjesnom manekenkom iz Španjolske, navodno spektakularnom ljepoticom i po mjerilima svijeta mode. Zapravo je riječ o ženi koja privlači nevjerojatne situacije", ističe autor teksta.

Potom se podsjeća na avgust prošle godine, kada je Brnabićeva bila na meti javnosti zbog seksualne orjentacije.

"Aleksandar Vučić, čovjek koji je u prošlom životu bio agilni član Šešeljeve Srpske radikalne stranke, u kolovozu je Anu Brnabić hrabro javno branio u pogledu njene seksualne orijentacije. 'Ana Brnabić i ja smo razgovarali i o tom aspektu. Ona to ne krije, s ponosom to govori. Ona je toliko fina i ljupka, i pitala me je, rekla je 'ako vam to smeta, sigurna sam da će o tome sada da govore'. Odgovorio sam joj 'mene zanima šta možeš da napraviš, a znam koliko si stručna i vrijedna'", govorio je tada Vučić", podsjeća pomenuti portal i zaključuje, da nakon toga Brnabićeva nije imala problema zbog svoje seksualne pripadnosti.