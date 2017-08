Hrvatskom poslaniku oduzeto oružje, poručio drugima da ga bolje čuvaju

Stevi Culeju, poslaniku HDZ-a u hrvatskom saboru policija je u utorak ujutro oduzela oružje, a on je o tome javnost obavijestio na Facebooku.

Oduzimanje oružja dio je procesa koji se protiv Culeja vodi Opštinskom sudu u Vukovaru.

Culej je objasnio kako ima dozvolu za nošenje oružja jer je lovac. Uz lovačke puške, posjeduje i dva pištolja. Jedan mu je od pokojnog brata, a drugi je dobio za zasluge u ratu, piše tportal.

Policija mu je oduzela oružje jer je protiv njega u toku postupak na Opštinskom sudu u Vukovaru zbog razbijanja ćiriličnih ploča.

"To je klasična radnja koja se mora učiniti i vezano je uz one postupke u Vukovaru oko ploča, a jutros su mi došli. To je normalno i zakonito i bez problema je sve prošlo. Kada se postupak okonča, oružje će mi vratiti", kaže Culej.

Na zahtjev vukovarskog suda Culeju je krajem prošle godine skinut saborski imunitet. On je tada o svemu rekao da optužen u montiranom procesu kao u nekim bivšim vremenima.

"Time nas se obilježava kao neke koji huškaju, kako bi se na nama ostavila ljaga. To je specijalni oblik borbe koja se nastavlja protiv branitelja", kazao je tada uz pitanje kakav je to Vukovar koji progoni branitelje, ali ne i zločince koji žive među žrtvama.

