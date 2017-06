Impozantna imovinska karta Ane Brnabić

BEOGRAD - Po završetku studija u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji, Ana Brnabić je radila za različite američke konsultantske firme u Srbiji na projektima finansiranim od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Od 2011. godine radi u firmi „Continental Wind Serbia", a u januaru 2013. postaje direktorka ove kompanije. Bila je i potpredsjednica Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) od 2013. godine, da bi u aprilu 2016. postala predsjednica upravnog odbora.

Brnabić je široj javnosti postala poznata kada se našla u središtu afere „prisluškivanje" u vezi sa kompanijom „Continental Wind Serbia" u kojoj je bila zastupnik. Nakon što je predsjednik Demokratske stranke (DS) Bojan Pajtić optužio Nikolu Petrovića, kuma premijera Srbije i direktora „Elektromreže Srbije", da je tražio mito od ove firme, Brnabić je sa Petrovićem održala konferenciju na kojoj su demantovane ove optužbe.

Imenovana je za ministra državne uprave i lokalne samouprave Srbije avgusta 2016. godine. KRIK je otkrio da je, prije nego što je stupila na ovu funkciju, poslovno sarađivala sa ljudima iz najbližeg okruženja gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Nakon više od mjesec dana odlaganja intervjua, ministarka Ana Brnabić je na pitanja KRIK-a odgovorila pismeno.

„Smatram da je transparentnost jedan od najvažnijih principa u obavljanju javnog posla i godinama unazad se za to zalažem."

Prihodi

Organizacija Trajanje Funkcija Mjesečni prihodi Vlada Republike Srbije 2016- Ministarka državne uprave i lokalne samouprave 88.825 RSD

Imovina - Nekretnine

Tip Lokacija Vlasnik Kvadratura Vrijednost Stan Dedinje, Beograd, Srbija Ana Brnabić 328 m2 490.000 €

Stan u blizini Belog dvora Brnabić je kupila 2014. godine. Dio kupoprodajne cijene isplatila je iz kredita. Stan je opterećen hipotekom koja će biti uklonjena kada se otplati kredit.



Tip Lokacija Vlasnik Kvadratura Vrijednost Kuća Ostrvo Krk, Hrvatska Ana Brnabić 167 m2 300.000 €

Brnabić je vlasnica kuće koja se nalazi na hrvatskom ostrvu Krk. "Kuću su izgradili moji baka i deda 1980. godine. Porodični dogovor je bio da se sva dedina imovina u Hrvatskoj prebaci na moje ime tokom ostavinske rasprave, ali je realno da je cela imovina u Hrvatskoj i dalje porodična", navela je Brnabić. "Nisam sigurna kolika je vrednost jer brat i ja nismo nikada želeli da je prodamo. Ona za nas ima prvenstveno emotivnu vrednost."



Tip Lokacija Vlasnik Kvadratura Vrijednost Kuća Ostrvo Krk, Hrvatska Ana Brnabić 30 m2 5.000 €

Brnabić posjeduje još jednu kuću na ostrvu Krk u Hrvatkoj koju je naslijedila. Za ovu kuću je u prijavi Agenciji za borbu protiv korupcije navela da je "stara i devastirana". Ministarka je KRIK-u rekla da je i ova kuća pripadala porodici njenog djeda.



Tip Lokacija Vlasnik Kvadratura Vrijednost Zemlja Ostrvo Krk, Hrvatska Ana Brnabić 8.900 m2 (0,89 ha) /

Brnabić posjeduje 89 ari zemlje na ostrvu Krk u Hrvatskoj, pokazuju podaci tamošnjeg katastra. Ovaj podatak nije naveden u njenom imovinskom kartonu na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije. Zemlja na Krku dio je veće parcele od oko 21 hektar. Na dijelu te parcele planirana je izgradnja jednog od najvećih razvojih projekata na Krku – poslovne zone vrijedne dva miliona evra. Do danas, ta zona nije izgrađena. Brnabić je rekla da je i zemljište prijavila Agenciji. "Zemljišne knjige nisu decenijama sređivane i vlasnik sam zemlje zajedno sa nekada i više od 25 vlasnika (nasljednika prvobitnih vlasnika)."



Tip Lokacija Vlasnik Kvadratura Vrijednost Stan Vračar, Beograd, Srbija Brat Igor Brnabić 85 m2 150.000 €

Ministarkin brat vlasnik je trosobnog stana na Vračaru, nedaleko od Hrama Svetog Save. U stanu je trenutno privatni dječji vrtić.



Tip Lokacija Vlasnik Kvadratura Vrijednost Kuća Palilula, Beograd, Srbija Majka Ružica Brnabić 103 m2 100.000 €

Majka Ane Brnabić vlasnica je kuće u Beogradu. Kuća ima dozvolu za gradnju, ali ne i upotrebnu dozvolu.



Tip Lokacija Vlasnik Kvadratura Vrijednost Zemlja Palilula, Beograd, Srbija Majka Ružica Brnabić 200 m2 /

Na ovoj parceli nalazi se kuća ministarkine majke Ružice Brnabić.



Tip Lokacija Vlasnik Kvadratura Vrijednost Zemlja Brestovik, Grocka, Srbija Otac Zoran Brnabić 1.890 m2 (0,19 ha) 15.000 €

Oko 20 ari zemlje u predgrađu Beograda u katastru se vodi na ministarkinog pokojnog oca Zorana Brnabića. Na njoj je kuća sagrađena bez dozvole i nije uknjižena.



Tip Lokacija Vlasnik Kvadratura Vrijednost Kuća Brestovik, Grocka, Srbija Brat Igor Brnabić 42 m2 9.000 €

NELEGALIZOVANO Na zemlji u Grockoj, koja se u katastru vodi na ministarkinog pokojnog oca Zorana Brnabića, nalazi se kuća nepoznate površine. Kuća je izgrađena bez dozvole i nije upisana u katastar. Kućni telefon se vodi na brata Igora Brnabića. Ministarka je potvrdila da je njen brat vlasnik. "Kada je otac preminuo dogovorili smo se da kuća pripadne mom bratu." Brnabić tvrdi da je ova vikendica površine 40 kvadrata i da je izgrađena osamdesetih.

UKUPNO: Površina 755 m2 i vrijednost 1.069.000 €

Imovina - Pokretnosti

Tip Marka Vlasnik Vrijednost Automobil Toyota Rav4 Ana Brnabić 14.000 €

Brnabić je 2010. godine kupila novu „tojotu" na lizing.



Tip Marka Vlasnik Vrijednost Automobil Fiat Abarth 595C 1.4 Turismo Firma Ane Brnabić 20.000 €

Automobil je na lizing kupila kompanija „Energy & Innovation" u januaru 2016. godine kada je većinska vlasnica kompanije bila Ana Brnabić.

Krediti

Korisnik Banka Iznos Ana Brnabić Banka Intesa A.D. 245.000 €

Brnabić je podigla kredit u oktobru 2014. godine kako bi isplatila dio stana na Dedinju. Kredit ima kamatnu stopu od 3,99 odsto na godišnjem nivou i period otplate od 30 godina. Prema istraživanju KRIK-a mjesečna rata kredita iznosi oko 140.000 dinara i ministarska plata koju Brnabić prima nije dovoljna da otplati ovaj kredit. "Ratu kredita za stan isplaćujem iz ušteđevine koju sam prijavila Agenciji za borbu protiv korupcije, a koju sam stekla radeći godinama na rukovodećim pozicijama u stranim kompanijama u privredi i kao konsultant u međunarodnim organizacijama."



Korisnik Banka Iznos Ana Brnabić Raiffeisen Leasing 15.720 €

Ministarka je kupila automobil "Toyota Rav4" tako što je sa Rajfajzen bankom 2010. godine sklopila ugovor o lizingu. Lizing je otplatila do juna 2015. godine.



Korisnik Banka Iznos Energy & Innovation Raiffeisen Leasing /

Ministarkina firma "Energy & Innovation" sklopila je u januaru 2016. godine ugovor o lizingu, radi kupovine novog automobila "Fiat Abarth". Period otplate je pet godina.



Kompanije

Naziv Lice Uloga Kapital Prihodi u 2015. Energy & Innovation Ana Brnabić Suvlasnica 813 € 8.900 €

Brnabić je u julu 2015. osnovala ovo preduzeće sa kontroverznim beogradskim advokatom Igorom Isailovićem koji osniva ofšor firme i blizak je saradnik gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Firma je registrovana za inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, ali njeni poslovi nisu poznati. Kompanija je sklopila ugovor s bankom kako bi na lizing kupila automobil "Fiat Abarth" u januaru 2016. godine. Brnabić je bila većinska vlasnica „Energy & Innovation" sa 70 odsto udjela, a Isailović vlasnik ostatka. Tri dana prije nego što je postala ministarka u avgustu 2016, Brnabić je svoj vlasnički udio besplatno prenijela na Milicu Đurđić, koja je bila direktorka firme. Kompanija je prilikom osnivanja bila registrovana na adresi prebivališta Ane Brnabić, a danas joj je sjedište na adresi u Dobrinjskoj, na kojoj se nalazi advokatska kancelarija Igora Isailovića.



Naziv Lice Uloga Kapital Prihodi u 2015. Development consulting group (DCG) Ana Brnabić Suvlasnica 8.700 € 239.000 €

"Development consulting group" (DCG) je konsultantska kompanija koja savjetuje klijente u oblastima dobre uprave, javno-privatnog dijaloga, održivog razvoja i slično. Osnovalo ju je nekoliko domaćih i međunarodnih razvojnih stručnjaka u martu 2005. godine, a pet mjeseci kasnije Brnabić postaje suvlasnica sa 18 odsto vlasništva. Januara 2009. Brnabić povećava svoj udio u firmi na 20 odsto i postaje zamjenica predsjednika upravnog odbora. Krajem 2014. napušta firmu – svoj vlasnički udio podijelila je na jednake dijelove i poklonila ostalim suvlasnicima. Klijenti DCG-a su međunarodne organizacije među kojima su UNDP, Delegacija EU u Srbiji, oko 30 lokalnih samouprava u Srbiji, kao i NALED u kojem je Brnabić bila predsjednica upravnog odbora.



Naziv Lice Uloga Kapital Prihodi u 2015. Continental Wind Serbia Ana Brnabić Direktor 790.000 € 514.000 €

"Contintental Wind Serbia" osnovana je avgusta 2009. godine i bavi se projektovanjem i izgradnjom objekata za proizvodnju električne energije. Kroz složenu vlasničku strukturu, firma je povezana sa međunarodnom kompanijom "Continental Wind" koja se bavi obnovljivom energijom i posluje u nekoliko država: Rumuniji, Bugarskoj, Poljskoj i Australiji. Lidija Zulma Udovički, sestra bivše ministarke za državnu upravu Kori Udovički, bila je direktorka i zastupnica "Continental Wind Serbia" prije Ane Brnabić, koja to postaje 2013. godine. Bojan Pajtić, bivši predsjednik Demokratske stranke (DS), tvrdio je 2015. da mu je Lidija Udovički rekla da je Nikola Petrović, kum premijera i direktor "Elektromreže" tražio dva miliona evra da bi vjetropark kompanije priključio na sistem "Elektromreže". Brnabić, koja je u to vrijeme bila direktorka kompanije, sa Petrovićem je održala konferenciju za novinare na kojoj su demantovane ove optužbe. Nakon što je zamijenila Kori Udovički na mestu ministarke avgusta 2016, Brnabić je izjavila: "Niti sam branila kuma, niti mislim da tom kumu treba odbrana i da treba baš Ana Brnabić da ga brani."



Naziv Lice Uloga Kapital Prihodi u 2015. Srpsko udruženje za energiju vetra (SEWEA) Ana Brnabić Zastupnica / /

Udruženje su osnovale kompanije koje su željele da investiraju u energiju vjetra. Članice SEWEA su "Continental Wind Serbia", "MK Fintel Wind" u zajedničkom vlasništvu italijanske firme i "MK Holdinga" Miodraga Kostića, zatim firma "Energowind" iz Vršca čiji je vlasnik firma sa Britanskih djevičanskih ostrva i "Vetropark Inđija" u većinskom vlasništvu kompanije iz Mađarske. Među ciljevima udruženja je da posreduje između svojih članica i donosilaca odluka u Srbiji u oblasti obnovljive energije. Brnabić je bila zastupnica udruženja od februara 2012. do avgusta 2016. – ostavku je podnijela dan prije nego što je postala ministarka. Udruženje SEWEA najavilo je da će vjetroelektrane pomoći da struja bude jeftinija, dok je Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije" to demantovalo navodeći da će ta struja, naprotiv, izazvati poskupljenja.



Naziv Lice Uloga Kapital Prihodi u 2015. Fondacija "Peksim" Ana Brnabić Direktor / /

Fondacija "Peksim" je neprofitna organizacija za stipendiranje studenata na Univerzitetu u Kembridžu, čiji je cilj da se stipendisti vrate u zemlju i zaposle u državnoj upravi. Centrala fondacije je u Makedoniji, a u Beogradu postoji od 2011. Osnivač je Mihail Petreski iz Makedonije koji je posjedovao istoimenu firmu. "Firmu je 2008. godine kupila poljska programerska kompanija "Asecco SEE", a Petreski je lični novac uložio u fondaciju", rekla je Brnabić u maju 2016. za televiziju N1. Poljski "Asecco" poseduje u Srbiji istoimenu firmu čiji je direktor ministarkin brat Igor. Brnabić je bila direktorka fondacije do septembra 2015, a zatim postala članica upravnog odbora. U novembru 2016. napušta fondaciju.



Naziv Lice Uloga Kapital Prihodi u 2015. Asseco SEE Igor Brnabić Direktor 52.000 € 32.600.000 €

Kompanija "Asseco SEE" osnovana je 1990. godine. U vlasništvu je istoimene firme iz Poljske koja se na svom sajtu hvali da ima najveće prihode od prodaje računarske opreme i programa u Jugoistočnoj Evropi. Vlasnici poljske firme su inostrane kompanije, a mali udio ima i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Jedan od direktora srpskog ogranka je Igor Brnabić, ministarkin rođeni brat, koji je na to mjesto imenovan u januaru 2016. Ova kompanija dobila je nekoliko desetina javnih nabavki posljednjih godina kod više različitih ministarstava, institucija i javnih preduzeća. Jedna je od vodećih IT kompanija u Srbiji. Ana Brnabić je po dolasku na mjesto ministarke rekla da veruje da IT sektor može da bude okosnica razvoja Srbije.



Naziv Lice Uloga Kapital Prihodi u 2015. Uni4gold Igor Brnabić Direktor 8.200 € 19.000 €

Kompaniju su 2007. godine u Nišu osnovali Sonja i Goran Ćirić i bavi se računarskim programiranjem. Goran je šef poslaničke grupe Demokratske stranke (DS). Par mjeseci nakon osnivanja, kompaniju kupuje ofšor firma sa Britanskih djevičanskih ostrva "Monphrey Ltd", a 2013. godine vlasništvo preuzima "Asseco SEE". Igor Brnabić je postao direktor u decembru 2015. godine.



Naziv Lice Uloga Kapital Prihodi u 2015. Morgan Security Igor Brnabić Direktor 400 € /

Brat ministarke Brnabić bio je od septembra 2009. do juna 2011. direktor kompanije koja se bavi konsultantskim aktivnostima u oblasti informacionih tehnologija (IT). Vlasnik firme je slovenački državljanin Marijan Brvar, koji posluje u IT sektoru.

