Incident u Zagrebu: Proustaše prijete Plenkoviću, spalili "Novosti" Srpskog narodnog vijeća

ZAGREB - Grupa članova krajnje desničarske Autohtone hrvatske stranke prava izazvali su danas težak incident u Zagrebu - otvoreno su prijetili premijeru Andreju Plenkovića, u slučaju da skine ploču "Za dom spremni" u Jasenovcu i na protestu zapalili srpski nedjeljnik Novosti.

Skup je održan ispred prostorija Srpskog narodnog veća (SNV) u centru Zagreba, a članovi A-HSP zaprijetili su premijeru Andreja Plenkovića u slučaju da skine spomen ploču hrvatskim veteranima u Jasenovcu, na kojoj se nalazi ustaški pozdrav.

"Plenkoviću, ne igraj se šibicama, ne skidaj ploču HOS-a!", poručio je predsjednik te stranke Dražen Keleminec, uz ustaški pozdrav "Za domovinu spremni", prenose hrvatski mediji.

Tokom protesta pod sloganom "Zaustavili smo vas 1991, zaustavićemo vas opet", Kleminec je otišao toliko daleko da je zapalio primjerak nedjeljnika Novosti, čiji je izdavač Srpsko narodno vijeće.

"Došli smo ispred sedišta SNV-a Milorada Pupovca suprotstaviti se njihovoj velikosrpskoj politici u Hrvatskoj, zaustavili smo ih 1991. zaustavićemo ih i sada", izjavio je Keleminec u zagrebačkoj Gajevoj ulici, okružen s 20-tak pristalica i isto toliko predstavnika medija.

Protest je nadzirala i snimala interventna policija s otprilike dvostruko više pripadnika, prenosi Hina.

Pristalice na skupu nosile su zastavu sa stranačkim grbom na kojoj je bio i natpis "za dom spremni".

Keleminac je u "govoru" istakao da se taj pozdrav ne smije micati sa spomen ploča, poručujući da su uz njega mnogi branitelji dali živote za Republiku Hrvatsku.

On tvrdi da se novcem iz hrvatskog državnog budžeta podižu četnički spomenici.

"Ako vi skinete ploču HOS-a, mi ćemo skinuti sve četničke ploče po Hrvatskoj i četnički spomenik u Srbu", rekao je Keleminec.

Ponavlja da je pozdrav "za dom, u boj" koristio i ban Josip Jelačić, a zajedno s pristalicama u više je navrata tokom protesta uzviknuo "za domovinu spremni", te lidera SNV-a ironično pozvao:

"Ajde Milorade, piši ponovno prijave protiv nas jer smo viknuli da smo spremni braniti domovinu. Jer Milorad Pupovac je predsjednik Vlade i finansija, on je državni advokat. Milorad Pupovac vlada hrvatskim medijima, on je kralj u Hrvatskoj. Misli da je kralj Aleksandar", rekao je Keleminec.

On je prozvao Pupovca i da dobija milione kuna iz hrvatskog državnog budžeta, a onda, kaže, ide u svet i tvrdi da je Republika Hrvatska - "genocidna, fašistička i ustaška država".

Naveo je i da "Novosti" iz budžeta godišnje dobijaju 3,2 miliona kuna te pokazao naslovnicu nedjeljnika s naslovom "Žarimo i palimo" i upitao: "Zar nije to podsticanje da se pali Hrvatska usred turističke sezone, zar nije to podsticanje zbog kojeg posla treba imati Državno tužilaštvo?

"Pošto lijepo gori, sada će lijepo gorjeti ove novine", poručio je i spalio primjerak nedjeljnika Novosti, koji izdaje SNS.

Premijeru Plenkoviću poručio je da ne sklanja natpis "za dom spremni".

Ako zabrani u demokratskoj državi "domoljubni pozdrav" kojim se kaže da si spreman braniti svoj dom i domovinu, onda je Plenković uveo diktaturu, ukinuo demokratski sistem i učinio od Hrvatske totalitarnu državu, ocenio je Keleminec.

"Nemojte se Plenkoviću s time igrati, to je opasno i za vas i za vašu stranku i za one koje vi podržavate. Jer, vi podržavate one koji su palili i i ubijali hrvatsku državu i bili protiv Hrvatske 1991. godine i hteli veliku Srbiju na teritoriji Hrvatske ili nekakvu Jugoslaviju", kazao je Keleminec.