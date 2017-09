Keleminec pozvao Plenkoivća da skine "četničke ploče" postavljene u Hrvatskoj

ZAGREB - Predsjednik nacionalističke ASHP Dražen Keleminec pozvao je predsjednika vlade Anderja Plenkoivća da skine "četničke ploče postavljene u Hrvatskoj".

Osim toga, on je Plenkoviću poručio da, ako to ne učini do 18. novembra, ne dolazi u Vukovar na dan sjećanja na žrtve u Vukovaru.

"Došli smo da pokažemo predsjedniku Srpskog narodnog vijeća (SNV) Miloradu Pupovcu da ga se ne bojimo, a on neka osmišlja plan kako da zabrane naše djelovanje i neka i dalje slave četničke zločine nad hrvatskim narodom", rekao je Keleminec novinarima ispred sjedišta SNV u centru Zageba.

Novinarima je pokazao poziv koji je dobio od Policijske stanice Koprivnica zbog prijave koju je protiv njega podnio Pupovac, a za počinjeno krivično djelo "javnog podsticanja na nasilje i mržnju", prenijela je HINA.

Keleminec je, naime, 26. jula 2015. u Donjem Srbu za vrijeme obilježavanja dana ustanka u organizaciji Srpskog narodnog vijeća, poručio Pupovcu da mu je to zadnja proslava u Srbu.

Inače, riječ je o čovjeku koji je nedavno ispred SNV-a u dva navrata palio nedjeljnik Novosti, glasilo srpske zajednice u Hrvatskoj.

On je optužio brata pedsjednika SDS S Pupovca, Vojislava, da je učestvovao u agresiji na Hrvatsku, a kao dokaz tome je novnarima podijelio fotokopiju spiska zaduženja na osnovu kojeg se, navodno, vidi da je on zadužio pušku M-48.

Keleminac tvrdi i da je progonjen zbog svojih političkih stavova i kritika prema Pupovcu, koji Hrvatsku, kako tvrdi, u svijetu predstavlja kao zločinačku, genocidnu, fašističku i ustašku zemlju.

Požalio se i da je prošlog četvrtka priveden zbog krivične prijave zbog "napada na srpsku manjinu, a da se istovremeno protiv Pupovca ništa ne preduzima, iako protiv lidera SDS S postoji sedam krivičnih prijava koje je podnio njegov zamjenik Nenad Vlahović".

Ponovio je tvrdnju da je Pupovac preko nedjeljnika Novosti podsticao na paljenje Hrvatske, naslovnicom na kojoj je pisalo "Lijepa naša, lijepo gori" par dana prije proslave godišnjice vojno-policijske akcije Oluja, te da je u narednom broju toj novina objavljen tekst sličnog naslova "Žarimo i palimo".

Keleminec se protivi tome što Novosti iz budžeta dobijaju 3,2 miliona kuna i devet miliona kuna za plate 43 zaposlena.

Tvrdi i da je progonjen jer je Pupovac premijeru Plenkoviću zaprijetio da će izaći iz koalicije, što bi izazvalo pad aktuelne vlade.

Upitao je i zašto premijer Plenković ne zatraži izručenje "četničkog vojvode Vasilija Vidovića koji je komandovao napadom na Škabrnju, a koji je, kako tvrdi, bio dugogodišnji telohranitelj sadašnjih i bivških zvaničnika Srpske radikalne stranke.

Među njemu nepoželjnim spomenicima je i onaj podignut Vukašinu Šoškočaninu u Hrvatskoj, za kojeg tvrdi da je "zaklao šestoricu hrvatskih policajaca u Borovu selu", što za njega, kakko je rekao, nije normalno.

Za Kelemineca je Pupovac, kako kaže, stvarni vladar Hrvatske, kojeg je optužio da sa Miloradom Dodikom, predsjednikom Republike Srpske, koju je nazvao lažnom državom u BiH, ponovo planira neku državnu tvorevinu zbog "navodne ugroženosti Srba u regionu".

Od premijera Plenkovića je zatražio da ukine biro, kako je rekao, tzv. krajine u Beogradu koji je nazvao sedištem terorističke krajinske vlade, onih kojih su "ubijali po Hrvatskoj na čelu s Miodragom Lintom".

Tvrdi i da je 28. jula ove godine u Vojniću skinut hrvatski barjak zbog dolaska Linte, ali da na to niko nije reagovao, a istovremeno se, kaže, reaguje na donošenje zakona o hrvatskim braniteljima u kojem stoji da je "Srbija izvršila agresiju na Hrvatsku i da je jedan dio Srba prihvatio velikosrpsku ideologiju za osvajanje hrvatskih teritorija teritorija".

Dodao je da zbog toga, Pupovac neće da podrži taj zakon i dodao da je "sramota da Plenković ima takvog koalicionog partnera".

Keleminec strahuje da Pupovac sa zvaničnicima Srbije i Republike Srpske stvara veliku Srbiju, te dodaje da je njegovo pravo da to kritikuje.

Lider AHSP nije propustio da pomene i ustaški poklič "za dom spremni" za koji je rekao da ga u Hrvatskoj mogu zabraniti, ali da će on "ostati u srcu svima koji su branili Hrvatsku".