Kitarović: Izbor Vučića – konačno sam dobila sagovornika

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović kaže da je nakon izbora Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije dobila sagovornika sa kojim može razgovarati.

Ona je istakla i da bi se veliki iskorak napravio kada bi se humanitarno pitanje nestalih riješilo do kraja godine.

Kitarovićeva je to rekla u intervjuu hrvatskom "Večernjem listu", odgovarajući na pitanje da li je tačan utisak da bi nakon inauguracije novog predsjednika Srbije, moglo da slijedi otopljavanje odnosa Srbije i Hrvatske.



"Nakon izbora predsjednika Vučića na mjesto predsjednika Srbije napokon sam dobila sagovornika s kojim mogu razgovarati. Oboje se slažemo kako moramo biti pragmatični i sarađivati tamo gdje nam se poklapaju interesi. Lično smatram kako bismo napravili veliki iskorak kada bi se humanitarno pitanje nestalih najvećim dijelom riješilo već do kraja ove godine. To bi sigurno relaksiralo odnose i stvorilo dobre temelje za dalju nadogradnju", rekla je Grabar Kitarović.