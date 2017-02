Koliko će Srbiju koštati MIG-ovi?

BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Zoran Đorđević rekao je da remont i modernizacija deset lovačkih aviona "MiG 29" Srbiju neće koštati ni više ni manje od 185 miliona evra.

"Mi smo opredelili 185 miliona za projekat 10 Migova 29. Tih deset Migova 29 ne košta 185 miliona evra. Tih 185 miliona evra je podeljeno u tri faze. Prva i druga faza je predeksportna priprema, dolazak ovde i produženje resursa na narednih 14 godina", rekao je Đorđević u Beogradu na skupu "Finansiranje bezbednosti za 21 vek".

On je rekao da je u okviru tih para predviđeno da u narednih 14 godina postoji odgovarajući broj remontovanih motora, agregata i sve što je potrebno za neku normalnu upotrebu u tom periodu.

"To je ta cifra. Ostatak para do 185 miliona je modernizacija na nivo SM, sa naoružanjem i opremom... Državu Srbiju to neće koštati ni više ni manje", kazao je Đorđević.

On je dodao da u Ministarstvu odbrane postoji procedura kako se troši novac i naveo da od ove godine u sektoru za finansije postoji i odjeljenje koje se bavi kontrolom.

"To je nešto novo. To je novost i za zemlje u EU. Jedino mislim da u samom NATO postoji odjeljenje koje se bavi kontrolingom", naveo je on.

Đorđević je rekao da u Ministarstvu odbrane postoji procedura kako se troši novac.

"U nekoj situaciji čak i kada može da vam se stavi novac na raspolaganje vrlo teško ga je potrošiti na zakonit način jer postoji procedura kako se i na koji način troši novac. Kada se priča da neko nenamjenski troši novac, samo onaj ko radi u sistemu odbrane - ko zna, da je u suštini nenamjenski potrošiti novac u Ministarstvu odbrane, a kasnije ne odgovarati vrlo teško", kazao je on.

Đorđević je rekao da niko nije aboliran kada je u pitanju odgovornost.

On je rekao da postoje Pravilnici za nabavku kojih se u ministarstvu pridržavaju i da je sistem takav i da postoje organizacione cjeline koje se bave nadgledanjem kako se šta radi, kao i uzbunjivači i sindikati.

Đorđević je rekao i da novi Zakon o javnim nabavkama omogućava da se na brži i transparentniji način dođe do nekih sredstava.

Prema njegovim riječima, ministarstvo nije dobilo veća sredstva, ali je uvođenjem finansijske kontrole i upravljanja omogućilo da se nabave neke stvari koje su ranije nedostojale. On je kazao da od prije tri godine u Ministarstvu postoje i "balansne karte" kojima se prati trošenje sredstava.

"Imamo nedeljno izveštavanje celog kolegijuma kako ceo sistem troši novac, kako pojedinačno organizacione jedinice, tako i po kontima. Alarmira se pomoću boja gde je trošenje više, a gde niže", dodao je Đorđević.

Kada je riječ o školskom-borbenom avionu Supergaleb G4 Đorđević je ocijenio da taj avion predstavlja veliki potencijal i da uz malo unapređenja i inovaciju može da postane moderniji avion na kome će se obučavati piloti.

On je rekao da se od tog projekta neće odustati. Đorđević je kazao da su u ovoj godini u planu tri projekta koji se odnose na PVO i Ratno vazduhoplovstvo, kopnenu vojsku i ubojna sredstva.