Kolinda o posjeti SAD: U tome nema ništa tajnovito

ZAGREB - Predsjednik Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović rekla je za HRT kako u njenoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama nema ništa tajnovito te da je posjeta bila službenog karaktera.

- To je službeni posjet SAD-u, a usredotočen je na to da se Hrvatska pozicionira kao čimbenik koji će aktivno sudjelovati u kreiranju američke vanjske politike. Mi uvijek slijedimo, nikada ne vodimo, to me osobito smeta. Hrvatska je mala država i ne možemo čekati da nas netko stavi na agendu, nego se moramo sami nametnuti - rekla je Grabar Kitarović i dodala da se susrela s puno ljudi, članovima Kongresa i republikancima i demokratima.

Komentarišući prijave Komisije za sukob interesa, rekla je da se nada da će javnost konačno shvatiti kako se profiliše država na međunarodnom planu.

"Ja ću uvijek raditi u interesu naroda, bez obzira na prepreke koje neki pokušavaju umjetno nametnuti", rekla je Grabar Kitarović.