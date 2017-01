Ledolomci probijaju ledene čepove na Dunavu

BEOGRAD - Tri ledolomca, jedan iz Srbije i dva iz Mađarske, probijaju ledene čepove na Dunavu u Srbiji, a najkritičnije je kod Daljske krivine i na dionici od Beograda do Smedereva.

Srbijanski ledolomac "Greben" isplovio je iz Beograda ka Smederevu, kako bi se zajedno sa brodom potiskivačem "Bor" u naredna tri dana probio do Tekije u Đerdapskoj klisuri.

Plan je da "Greben" do kraja dana stigne do Smedereva, budući da je dionica od Beograda do ovog grada kritična, a pomoćnik ministra za vodni saobraćaj Veljko Kovačević istakao je da će na taj način u narednim danima biti branjen i Đerdap.

"`Greben` je danas dobio naredbu da kreće od Beograda nizvodno zajedno sa brodom `Bor`, a namera je da u naredna dva ili tri dana stigne do Tekije, kako bi `Bor` preuzeo izlomljeni led", objasnio je Kovačević.

On kaže da se dva ledolomca, koja su juče stigla iz Mađarske u Srbiju, nalaze 13 kilometra uzvodno od Bogojeva i danas će početi da lome led, a ispomoć pruža srpski brod "Topola".

Kapetan broda "Topola" Žarko Opačina rekao je za Radio-televiziju Srbije da debljina leda varira, a da ledeni čepovi mogu da budu debljine od metar do dva.

Ledeni čepovi usporavaju Dunav, a ukoliko ne budu probijeni, postoji opasnost od poplava i lomljenja objekata na rijekama.

Aleksandar Nikolić iz preduzeća "Vode Vojvodine" upozorio je da prilikom otapanja u gornjim dijelovima sliva Dunava u martu i povećanja proticanja, može doći do toga da ledena barijera zasmeta i stvori uspor u Dunavu, što može izazvati ledene poplave kakve su se desile 1956. godine.