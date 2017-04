Makedonija, dan poslije

SKOPLJE - Kulminacija dvogodišnje teške političke krize u Makedoniji prelila se u najdramatičniju noć u istoriji te zemlje sukobima u parlamentu, nakon čega su uslijedili pozivi međunarodne zajednice na smirivanje situacije, a predsjednik Ðorđe Ivanov pozvao je političke lidere na sastanak, koji bi trebalo da bude održan danas.

Da li će i kada do tog sastanka u kabinetu Ivanova doći za sada nije poznato.

Nijedna partija, naime, nije se izjasnila o tom pozivu, a makedonski mediji pozivajući se na nezvanične informacije, prenose da SDSM i njeni partneri ne namjeravaju da se odazovu.

Stotinu povrijeđenih, među kojima je i lider SDSM Zoran Zaev, koji je potom smješten u jednu od privatnih skopskih bolnica, epilog je jučerašnjeg haosa u Sobranju.

Do nasilja je došlo nakon što je parlamentarna većina koju je, uz podršku dvije albanske partije DUI i Besa, okupio Zaev, izabrala Albanca Telata Džaferija za predsjednika i to pošto je predsjedavajući okončao jučerašnje zasjedanje.

Do izbora Džaferija je došlo nakon dvadesetodnevnog bezuspješnog zasjedanja konstitutivne sjednice Sobranja na kojoj je najprije trebalo da budu izabrani članovi i zamjenici članova Komisije za izbor i imenovanja, a potom i predsjednik parlamenta.

U dijelu makedonskog naroda, okupljenih oko građanske inicijative "Zajedno za Makedoniju", koji su 60 dana protestovali zahtijevajući ponavljanje vanrednih izbora i proti vlade SDSM i Albanaca, odluka o izboru Džaferija izazvala je revolt i oni su upali u parlament.

Nakon višesatnog haosa i obraćanja Ivanova, nešto poslije ponoći situacija u glavnom makedonskom gradu je normalizovana, a na platou ispred zgrade Sobranja u šatorima je zanoćio veliki broj ljudi.

Oni se protive tzv. tiranskoj platformi, kreiranoj u kabinetu albanskog premijera Edi Rame, koja između ostalog, podrazumijeva da Albanci u Makedoniji budu drugi konstitutivni narod i da albanski bude zvanični jezik.

Osude sinoćnjeg nasilja u makedonskom parlamentu došle su od raznih evropskih i svjetskih zvaničnika, a SAD i EU prihvataju izbor Džaferija za predsjednika Sobranja.

Lider najuticajnije VMRO DPMNE i bivši premijer Nikola Gruevski je tokom jučerašnjem dana boravio u Beču, a nakon povratka on je saopštio da osuđuje način na koji su SDSM i druge stranke, koje podržavaju pokušaj nezakonitog izbora predsjednika parlamenta, jer je to očito kršenje svih demokratskih i pravnih procedura do krajnjih granica i svjesno doprinosi povećanju tencija i polarizaciji makedonskog društva.

U proglasu koji su predstavnici Građanske inicijative "Za jedinstvenu Makedoniju" sinoć proslijedili svim medijima i stranim ambasadama u Skoplju navodi se da je narod pokazao da brani demokratiju u Makedoniji i da je pokazao veći stepen "razumnosti", kao i nameru "da se ide do kraja", odnosno da "nema odstupanja", prenijeli su skopski mediji.

Sve to se, inače, događa samo tri dana uoči najavljenog dolaska američkog državnog sekretara Brajana Hojta Jia u Skoplje.

Analitičari smatraju da nije slučajnost to što se prošle noći dogodilo u Skoplju i da je sinhronizovano sa prethodnim izjavama albanskih lidera, Rame i Tačija, o ujedinjenju Albanaca.

Niko više sa sigurnošću u ovom trenutku ne može da kaže na koji način će se ova najteža politička kriza u Makedoniji završiti.

Ne isključuje se mogućnost međuetničkih sukoba, a jedini izlaz bi, prema nekima, mogao da bude u formiranju velike koalicije koju bi činile dvije najuticajnije makedonske partije - VMRO DPMNE i SDSM.

Ukoliko se nemiri i nasilje nastavi ne isključuje se mogućnost uvođenja vanrednog stanja, što bi značilo da je sva vlast u rukama predsjednika Ivanova.

