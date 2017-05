Makedonija i BiH hitno u NATO, Srbija izuzetak...

Predsjednici Slovenije, Hrvatske i Crne Gore, Borut Pahor, Kolinda Grabar-Kitarović i Filip Vujanović pozvali su EU da ponovo usmjeri pažnju na region.

Kako su naveli, Balkan je izložen "štetnim uticajima" i Evropska unija treba da "učini sve" kako region ne bi ponovo postao sigurnosni problem.

Predsednik Slovenije Pahor je na međunarodnom skupu 2BS (To Be Secure) u Budvi ocjenio da bi Makedonija i BiH "što prije" trebalo da uđu u NATO i da je od proširenja u regionu izuzetak Srbija koja se "oslanja na sigurnosnu" politiku Moskve, prenosi podgorički radio "Antena M".



On je sa skupa posvećenog pitanjima globalne bezbjednosti, pozvao Evropsku uniju (EU) da učini sve kako region ne bi ponovo postao sigurnosni problem.



Po njegovim riječima, odnosi u regionu su pogoršani, a proširenje EU neće ići brzo.



"To što je znao NATO napraviti u vezi s proširenjem za Crnu Goru, to mislim da fali EU kada reflektuje poziciju na Zapadnom Balkanu", ocjenio je Pahor na panelu na kome su pored njega učestvovali i predsjednici Hrvatske i Crne Gore, Kolinda Grabar-Kitarović i Filip Vujanović.



On se založio za dijalog s Rusijom i za "neku novu etapu saradnje" s tom zemljom.



"Podržavam odluku NATO da ponovo uđe u dijalog sa Rusijom, jer će ostati tradicionalan geopolitički konflikt, koji će biti samo lošiji", rekao je slovenački predsjednik.



Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović očekuje od Rusije da prihvati ulazak Crne Gore u NATO.



"Uveren sam da će Rusija… imati odnose sa Crnom Gorom kakve ima i sa drugim državama regiona koje pripadaju NATO-u. Za to nam je potrebno strpljenje u Crnoj Gori i kondicija da sačekamo. Zato nam je neophodan državno, odgovoran odnos prema svim reakcijama koje smo imali iz Rusije", poručio je Vujanović.



On je ocjenio da je NATO "garancija dugoročne stabilnosti" i da je Crna Gora i po geopolitičkom položaju "dio evroatlantske zajednice".



"Bili smo jedina država na Mediteranu od Portugala do Turske koja nije članica NATO-a", pojasnio je crnogorski predsjeednik.



Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović smatra da će se Crna Gora "vjerovatno i dalje suočavati sa hibridnim ratom", ali da je njen put ka NATO i EU "zacementiran".



"Naša obaveza je da uvjerimo i EU i NATO da vrate pozornost na prostore jugoistoka Evrope. Samo obećanje članstva nije dovoljno, potrebno je učiniti konkretne korake. Jugoistok Evrope sve više je izložen tim štetnim uticajima, uticajima geopolitičkih procesa, koji okružuju evropski i evroatlantski prostor", kazala je Grabar-Kitarovićeva.