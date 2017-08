Mediji: Ako Plenković ubrzo ne odluči, moguć je i pad vlade

ZAGREB - Glavna tema hrvatskih štampanih i elektronskih medija je obećanje premijera Andreja Plenkovića da će raditi na skorijem iznalaženju kompromisnog rješenja za spornu spomen ploču u Jasenovcu koje ne bi bilo na štetu HOS i koje ne bi vrijeđalo jasenovačke žrtve o čemu predstavici vlasti i opozicije imaju različita mišljenja, dok HOS-ovci ćute.

Mediji istovremeno spornu ploču u Jasenovcu sa ustaškim pokličom "za dom spremni" neposredno dovode u vezu sa mogućnošću izglasavanja povjerenja Plenkovićevom kabinetu već u septembru.

Zavidan je broj onih koji smatraju da je Plenković nepotrebno odužio sa rješavanjem ovog problema tim prije što je, kako tvrde, sve u njegovim rukama, odnosno rukama vlade koja je to mogla da uradi jednostavnim donošenjem uredbe.

Nedjeljnik "Globus" piše da prevladava stav da je vrijeme da se konačno zakonski reguliše ne samo sporni pozdrav "za dom spremni" nego i sve drugo što je vezano za razne totalitarne režime kojih je na ovom području bilo napretek u prošlosti.

Kako će to biti riješeno u ovom trenutku je nejasno, navodi ovaj nedjeljnik i dodaje da je kako god očigledno je da da se natpisu na ploči u Jasenovcu bliži kraj, a to su im, kažu, potvrdili i mnogi sagovornici bliski Banskim dvorima.

Neko zakonsko rješenje treba donijeti brzo, jer bi se u protivnom kriza mogla nastaviti, a manevarski prostor za reteriranje više nemaju ni Štromar ni Pupovac, ali ni Plenković, s tim da svi očekuju izjašnjavanje premijera o detaljima, piše nedjeljnik.

Mnogi visoki zvaničnici HDZ-a uvjeravaju, međutim, da se ništa od toga neće dogoditi i da je riječ o pitiscima koalicionih partnera koji su, kako kažu, bili očekivani.

"Znali smo da će Pupovac jačati pritisak, ali ne vjerujemo da će ići u radikalna rješenja koja bi vodila novim izborima", kaže neimenovani sagovornik Globusa iz HDZ i istovremeno dodaje da se novim izborima ništa ne bi dobilo.

Ni Milorad Pupovac, navodi se, više nema lagodnu poziciju.

"Bio je, mora se priznati, vrlo strp­ljiv i tolerantan kad je riječ o stvaranju nove koalicije i bezrezervno je podržao Andreja Plenkovića. Čini to i sada, ali i on sam je pritisnut svojim stranačkim članstvom koje traži 'barem' da se ploča u Jasenovcu skine", navodi nedjeljnik i dodaje da bi u suprotnom rejting lidera SDSS-a u stranci sigurno pao, kao i da je Pupovac dovoljno iskusan političar da to ne dozvoli.

Srpska zajednica svakako mnogo očekuje od ove vlade, pogotovo od Plenkovića, a očito se i na relaciji Zagreb - Beograd događaju pomaci koji bi mogli dovesti do prave normalizacije odnosa između dvije države, piše "Globus" pozivajući se na izvore bliske srpskoj zajednici u Hrvatskoj.

Dodaje se da je u kontekstu toga važno da se što prije riješi pitanje sporne ploče, pa ima i onih koji tvrde da Pupovac sve požuruje kako bi ploča bila skinuta s dnevnog reda prije nego što se susretnu predsjednici Hrvatske i Srbije, Kolinda Grabar-Kitarović i Aleksandar Vučić.

Tako se Plenković oko jasenovačke ploče našao u procjepu između HNS-a, SDSS-a, tvrde, ali i one mekše stranačke desnice, a tu je, navodi se i dio hrvatskih građana kojima je "puna kapa" rasprava o prošlosti, ustašama i partizanima, tako omiljenoj temi hrvatskih političara koji naprosto nisu u stanju da ponude nist drugo.

Zagrebački "Večernji list" tim na tu temu piše da, ukoliko najuticajnija opoziciona SDP do početka zasjedanja Sabora ne dobije stav vlade na interpelaciju o spomen-ploči poginulim hrvatskim braniteljima, pripadnicima HOS-a, podnijetu još u aprilu, u septembru već na dnevnom redu tog zakonodavnog tela moglo bi da se nađe izglasavanje nepovjerenja vladi.

SDP-ovac Peđa Grbin kaže tim povodom da su pitanja govora mržnje kao civilizacijsko pitanje kao i pitanje odnosa prema državnoj imovini i kompletnoj ekonomskoj politici vlade previše važna pitanja da bi se dopustilo da ih vlasti guraju pod tepih.

Tako, navodi ovaj zagrebački dnevnik, izgleda da bi se prašina koja se zadnjih dana podigla oko HOS-ove ploče zbog pozdrava "za dom spremni", za čije uklanjanje iz Jasenovca vlada ne nalazi rješenje već više od osam mjeseci, za koju sedmicu moglo bi da se preseli i u saborske klupe, gdje će Plenković ponovo biti na ispitu ima li ili ne podršku parlamentarne većine od 76 zastupnika.

Riječki "Novi list" piše da ako do četvrtka ujutro ploča bude uklonjena, odnosno s nje bude izbrisan ZDS, Plenković može biti potpuno siguran u svoju poziciju.

Ali, ako premijer nastavi da kalkuliše, tek će se tada do kraja zapetljati.

"Ovo je situacija koja se rješava nalogom premijera, ništa drugo za to nije potrebno. Stvar je posve jednostavna: premijer Andrej Plenković mora poslati nekoga da odšrafi ploču HOS-a u Jasenovcu, s nje izbriše poklič 'za dom spremni', i onda je najnormalnije vrati tamo gdje je bila", piše ovaj riječki dnevnik.

List smatra da je to vjerovatno nejlegalnije rješenje za ovu krizu, smatra list i dodaje da je HOS inače registrovan kao udruženje u čijem simbolu kako se navodi, sasvim normalno stoji i ZDS.

Niko im, podsjeća list, nije zabranio registraciju s takvim znakovljem i jasno da oni misle da je potpuno prirodno takav simbol isticati svugdje, pa i u Jasenovcu.

"Ali, ako je premijeru Plenkoviću politički prerizično da zabrani rad HOS-a jer se u simbolima koristi govorom mržnje - a što je Ustavni sud davno utvrdio da ZDS jeste - onda barem mora pokušati da riješi slučaj konkretne ploče u konkretnom Jasenovcu. Za to mu ne treba ni komisija za suočavanje ko zna s čim, ni novi zakoni, ni jesen, ni HNS i SDS S - samo politička volja", ističe list.

List, međutim, primjećuje da Plenkovićevo nećkanje i udovoljavanje desnici, a i bježanje od izjava, samo ga oslabljuje.

"Čudno je da on to već ne osjeća i ne primjećuje", konstatuje list i primjećuje da premijer ne treba da se boji bilo kakvih prijetnji.

Treba, kažu, samo imati petlju.

Kada će se i kako doći do "zakonskog rješenja" koje spominju Banski dvori za izlazak iz ove političke krize što je iznenada eskalirala, niko za sada ne otkriva, a iz Plenkovićevog okruženja informacije se ne mogu dobiti ni na kašičicu.