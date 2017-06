Mediji: Plenkoviću izmiče tlo pod nogama

ZAGREB - Intervju premijera Andreja Plenkovića hrvatskoj televiziji RTL izazvao je reagovanja dijela medija više zbog, kako navode, bahatog i samouvjerenog ponašanja i načina na koji je odgovarao na novinarska pitanja, nego zbog samih odgovora koji su se uglavnom odnosili na aktuelnu političku scenu u Hrvatskoj.

Jedinstven zaključak je da je Plenković u tom intervjuu pokazao izuzetnu nervozu, stres, aroganciju i bahatost.

Stručnjak za komunikologiju i neverbalnu komunikaciju Ljiljana Buhač je analizirajući ponašanje Plenkovića tokom intervjua izjavila da premijeru "izmiče tlo pod nogama"

"Izbjegavajući odgovor na pitanje o spomen-ploči u Jasenovcu, premijer se poslužio verbalnim napadom na novinarku Damiru Gregoret, a o visokom nivou njegovog stresa svvedoči i njegova izražajna gestikulacija", navela je ona za zagrebački T -portal.

Što se tiče, po njenim riječima, najspornijeg dijela intervjua, odnosno Plenkovićeve rečenice "To im nećemo dopustiti", u sklopu seta pitanja o bračkom iskustvu državne sekretarke za sport Janice Kostelić, Buhač smatra da se ne može sa sigurnošću zaključiti da li se poruka odnosila isključivo na najuticajniju opozicionu SDP i njihove performere, a ne i na huligane.

"Stvar je percepcije i toga kako je ko slušao. Novinarka je krenula s pitanjem o ponašanju prema Janici, a u idućem potpitanju Plenković je to povezao sa SDP-om i prenio slučaj na politički nivo. Njegova izjava može se iščitati 'slijeva na desno', ali i obratno", navela je.

Prema njenim riječima, novinarka je bila spretna i "pucala" je potpitanja, a premijer nije precizno odgovarao na njih, već je poslao dvosmislenu poruku.

Sve to, kaže, Buhač sa sigurnošću ukazuje na zaključak da je premijer poljuljan, iako nastoji da ostavi utisak da drži situaciju pod kontrolom.

Ukazujući na položaj ruku premijera tokom intervjua, Buhač kaže da ta tipična isprepletanost prstiju znači visok nivo stresa.

Primjetila je da se Plenkoviću to do sada nije dešavalo, a da se sada čini kao "samoutješna radnja", poput, kako je opisala, rukovanja samog sa sobom, što se u neverbalnoj komunikaciji čita kao poruka "preživećeš ti to, samo polako".

"Sve više se kod premijera uočava i sarkazam, poput odgovora o 'županu Bulju' ili 'sladoleda za huligane'. To je čisti sarkazam, koji se inače pojavljuje u životu kada određena osoba traži način da se zaštiti jer je oslabljena i ne raspolaže jakim argumentima", navela je ona.

Ukazala je da se to vidi i po njegovim ramenima.

"Baš u ovom intervjuu za RTL moglo se vidjeti da on više ne sjedi uspravno, a uprkos njegovoj aroganciji, ramena su mu bila pogrbljena kao da mu je sav teret ovog svijeta pao na leđa. Kad promatrate mikrosignale osobe, pratite i zjenice očiju, a kod premijera me one nisu uvjerile u neupitnost izrečenog'', kaže Buhač.

Pitanje o sudbini spomen-ploče u Jasenovcu premijer je izbjegao tako da je novinarki na jedno od brojnih potpitanja kratko odgovorio: ''Niste me dobro slušali.''

Buhač objašnjava da je to bio "napad" na novinarku jer nije htio da odgovori na to pitanje.

"To iščitavanje agresivnosti može biti i njegov odbrambeni stav. Dakle, mi zaista ne znamo sve postupke oko ploče u Jasenovcu, to je i pravna zavrzlama, ali činjenica je da se time manipuliše u javnom prostoru, što rezultira daljnjim zbunjivanjem građana i jačanjem njihove podijeljenosti na 'lijeve' i 'desne'. Događa se to da ni sami političari ne žele jasno da predstave stvari jer im nered zapravo odgovara", zaključila je.

Buhač dalje primjećuje i da se Plenkoviću i sinoć vidjelo, kao i u posljednjih nekoliko navrata, da mu ide na živce to što mora da razgovara sa novinarima.

"To ga opterećuje i to se vidi na njemu, postaje rezak, sarkastičan, a to je onda znak da mu se ljulja malo tlo pod nogama. Stjeran je u ugao i doveden u situaciju da se stalno opravdava i brani, a to ga nervira", kazala je ona.

Na opasku da premijer ipak pristaje na intervjue, Buhač kaže da mu je to onda politička smrt.

"Kad te novinari uzmu na zub, to se teško kasnije može oprati, koliko god išli u pozitivnom smjeru. Na premijeru se vidi da nije pod kontrolom nekoga ko bi trebalo da mu kontroliše izjave jer prije ovakvih intervjua valja iskomunicirati kako to publika čuje. Nije važno šta on kaže, nego šta smo mi čuli, a očigledno postoje šumovi u izrečenom", ukazala je Buhač.

I portal Index.hr bilježi da je Plenković u sinoćnjem intervjuu zorno demonstrirao dvije stvari - bio je jako nervozan i jako bahat.

Komentator ovog portala, naime, konstatuje da se Plenković, po svemu sudeći, osjeća ugodno samo kada daje izjave, ne intervjue, za svoj, kako konstatuju, omiljeni HRT, na kojem mu niko ne postavlja otpitanja niti ga prekida u monolozima kojima drži lekcije cijeloj javnosti.

"Za nekoga ko glumi da ima političku situaciju apsolutno pod svojom kontrolom, Plenković je sinoć pokazao izuzetno visok nivo nervoze i već uobičajene bahatosti prema svakome ko mu ne ide sto posto niz dlaku", navodi ovaj portal i dodaje da je svejedno da li je tome razlog tinjajuća pobuna desnog krila HDZ ili tek "nesretna" okolnost da mu javnost ne vjeruje.

Intervju koji je Plenković dao za RTL televiziju možete pogledati ovdje.