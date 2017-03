Mekejn: Veoma me brine potencijal konfrontacije na Balkanu

BRISEL - Američki senator i predsjedavajući komiteta Senata za oružane snage Džon Mekejn izjavio je danas da je veoma zabrinut zbog "tenzija, rivalstava i potencijala konfrontacije na Balkanu" i najavio da će SAD naredne sedmice ratifikovati Protokol o pristupanju Crne Gore NATO.

"To zahtijeva pažnju Evropske unije, NATO i svih saveznika da pokušaju da spriječe neke od tih pretećih i moguće pretećih kriza", rekao je Mekejn za portal Juropijen Vestern Balkans (EWB) na Briselskom forumu Njemačkog Maršalovog fonda u SAD.



On je istovremeno ukazao na značaj prijema Crne Gore u Alijansu izrazivši uvjerenje da će SAD slijedeće nedjelje ratifikovati Protokol o pristupanju Crne Gore u NATO.



Tim povodom, Mekejn je prenio da mu je general Kertis Skaparotij, komandant američke komande u Evropi, rekao da bi eventualni neulazak Crne Gore u NATO bila "apsolutna katastrofa" kao i da bi posljedice toga mogle da "uzdrmaju region koji je ionako nestabilan".



Najavljujući proces glasanja o članstvu Crne Gore u NATO za ponedjeljak, Mekejn je izrazio uvjerenje da će velika većina članova Senata to podržati.



Kako je dodao, može se zamisliti kakav bi uticaj imalo ako bi SAD odbile zahtjev Crne Gore za ulazak u NATO.



Istovremeno, Mekejn je rekao da je "dobro poznato da su Rusi pokušali puč u Crnoj Gori kao i dobro je poznato da taj puč nije uspio".



Takođe je podsjetio da je za sticanje prava na članstvo u NATO potrebno da se prođe veoma dug proces.



Crna Gora je "mala zemlja, ali geografski to je veoma interesantno mjesto", rekao je Mekejn.