Mihajlović: Razmotriti sve predložene rute za put Beograd-Sarajevo

BEOGRAD - Potpredsjednik Vlade Srbije Zorana Mihajlović rekla je da je prijedlog Srbije da budu razmotrene sve predložene rute za put Beograd-Sarajevo, da budu urađene studije izvodljivosti, a onda da BiH odluči koja će biti ruta.

Mihajlovićeva je navela da je Srbija otvorena i želi da razgovara o putu Beograd-Sarajevo, ali da unutar BiH mora doći do dogovora.

"Srbija je spremna i ima studije izvodljivosti. Putevi su iznad svake politike, važni su za svakog građanina", istakla je Mihajlovićeva, koja je i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Ona je rekla za RTS da je predstojeća posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Sarajevu veoma značajna i da predstavlja korak ka boljem povezivanju i "posjetu budućnosti".

"Srbija je stabilna u svakom smislu i tu stabilnost može da pruži ostalim zemljama u okruženju. Srbija je centar regiona i pruža oslonac drugim u regionu", naglasila je Mihajlovićeva.

Ona je navela da će mnogo tema biti na stolu, od investicija do povezivanja, te podsjetila na projekat mosta Ljubovija-Bratunac, gdje se čeka BiH da završi sve što je potrebno.

Mihajlovićeva je rekla da je potrebno da se razgovara o boljem životu i da se jasno poruči da svi hoće da žive bolje i da se cijeli region povezuje i napreduje.

Komentarišući to što BiH nije potpisala ugovor o Transportnoj zajednici, ona je rekla da je šteta što to BiH nije učinila, ali je navela da je to unutrašnje pitanje BiH.

Osvrćući se na nedavni incident kada je jedno vozilo presjeklo kolonu u kojoj je bio Vučić na Topčiderskoj zvezdi u Beogradu, Mihajlovićeva je rekla da je važno da nadležni istraže sve, te dodala da je "nekako postalo normalno da se napada predsednik".

"S druge strane, ako bi se nešto slično desilo nekim drugim političarima i partijama, mislim da bi to bilo 20 dana u medijima. Institucije treba to da istraže od početka pa do kraja", navela je Mihajlovićeva.