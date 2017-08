Mogerini: Naši partneri na Balkanu uvijek potvrđivali sposobnost napretka ka EU

BRISEL - Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbjednost Federika Mogerini izjavila je da je Balkan jedan od prioriteta Unije, ocijenivši da su ove godine tenzije na Balkanu zabrinjavajuće rasle, ali da su "partneri EU na Balkanu" uvijek uspijevali da potvrde želju i sposobnost da napreduju na putu ka Uniji jer to, kako kaže, traži njihovo stanovništvo.

"Ove godine vidjeli smo da su tenzije na Balkanu zabrinjavajuće rasle, u različitim trenucima u različitim državama. Imali smo neke trenutke krize, akutne krize, ali su na kraju dana naši partneri na Balkanu uvijek uspijevali da potvrde želju i sposobnost da napreduju na evropskom putu, na njihovom putu ka Evropskoj uniji. Uvijek", naglasila je Mogerini na otvaranju konferencije ambasadora EU.

Ona je navela da im je Unija pomagala, ali da je to bila njihova zasluga.

"Zašto? Zbog toga što vjerujem da njihovo stanovništvo, njihovo mlado stanovništvo to traži od svojih lidera i lideri to vrlo dobro znaju. Možda će biti teško, možda će biti izazov, možda će biti bolno s vremena na vrijeme raditi na pomirenju i dobrosusjedskim odnosima, ali ako na kraju dana to ljudi traže od vas (put ka EU), to morate da obezbijedite. I mi smo tu da omogućimo da to obezbijede", rekla je Mogerini.

Ona je navela da Balkan nije dvorište Evrope, već sama Evropa, te je istakla da se naljuti svaki put kada se "prijateljima Unije na Balkanu" kaže da su "na putu ka Evropi".

Podsjetila je i da će uskoro sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem, kako bi se nastavio dijalog između Beograda i Prištine.

"I mislim da treba da postavimo kao naš sopstveni cilj do kraja ovog mandata da vidimo značajne korake za svakog balkanskog partnera na putu ka EU", rekla je Mogerini.

Šef evropske diplomatije naglasila je da slijedi još posla, kako unutar tako i izvan EU, ali smatra da je to realan i ambiciozan, ali moguć i potreban cilj u narednim godinama.