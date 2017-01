Muškarcu jedva spasili život nakon ilegalne operacije

MAKARSKA - Makarskoj privatnoj Specijalističkoj ordinaciji za otorinolaringologiju dr. Glušac u kojoj su se radile i estetske operacije inspekcija Ministarstva zdravstva zabranila je rad zbog niza utvrđenih nepravilnosti, ali rješenje je postalo izvršno tek nedavno, odnosno čak tri mjeseca nakon donesene odluke.

Naime, toliko je trebalo Ministarstvu da uspije dostaviti rješenje koje se na putu od Zagreba do Makarske nekoliko puta gubilo.

Bez dokaza da je vlasnik i jedini zaposlenik, dr. Branko Glušac, primio rješenje ono nije moglo stupiti na snagu. Na nekoliko zahtijeva o spomenutom rješenju iz Ministarstva su proteklih mjeseci stizali različiti odgovori, ali ključno je u svakom bilo da “dr. Glušac još nije primio rješenje”, što znači da je uprkos inspekcijskom nalazu o prekršenim propisima ordinacija i dalje nesmetano mogla raditi.

Sve je zapravo krenulo nakon jednog nemilog događaja koji se u spomenutoj poliklinici dogodio 9. septembra. Estetska operacija kapaka, nosa i liposukcija podbratka, navodno u lokalnoj anesteziji, umalo je koštala života šezdesetogodišnjeg Z. V. koji je završio u teškom stanju, na rubu života i smrti, na hitnom objedinjenom prijemu KBC-a Split, gdje je dovezen vozilom makarske Hitne pomoći.

Čovjek se, naime, odlučio na estetski zahvat u makarskoj Poliklinici Glušac, gdje mu je pozlilo tokom zahvata pa je intubiran i prevezen u splitsku bolnicu. U splitskom KBC-u utvrdili su da pacijent ima velike srčane probleme, no uspjeli su mu spasiti život. Potvrdio nam je to i direktor splitskog KBC-a, dr. Ivo Jurić, uz napomenu da “ne može govoriti o dijagnozi pacijenta”.

“To su mali zahvati”

Hirurzi s kojima smo u septembru razgovarali o tom slučaju uvjeravali su nas da se takva tri istovremena zahvata ne mogu raditi u lokalnoj anesteziji nego da je potrebna opšta anestezija, za što ta poliklinika nema dozvolu jer nema ni zaposlenog anesteziologa. S druge strane, dr. Branko Glušac kaže da on radi samo tzv. male zahvate koji se mogu raditi u lokalnoj anesteziji i da mu anesteziolog nije potreban. “Radim u lokalno potenciranoj anesteziji, imam dovoljno iskustva i znanja da to mogu raditi. Mom je prijatelju kojeg sam operirao toga dana pozlilo zbog srčanih problema, ali to se, nažalost, uvijek može dogoditi”, kaže dr. Glušac.

Strogi propisi

No, s njegovom tvrdnjom da se radi o malim hirurškim zahvatima koji ne mogu dovesti do većih komplikacija ne slaže se Hrvatsko društvo za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrate Hrvatskog liječničkog zbora koje je na zahtjev Ministarstva da se oglasi o ovom slučaju 29. septembra prošle godine zaključilo da operacija kapaka, nosne pregrade, estetska operacija nosa i facelifting nisu mali hirurški zahvati nego su to samo oni kod kojih je niski rizik od komplikacija kao što su uklanjanje manjih tumora kože, madeža, ateroma lipoma ili korekcija ožiljaka koji se rade u lokalnoj anesteziji.

U rješenju Ministarstva zdravstva kaže se da je za obavljanje hirurških zahvata propisan i broj radnika koji moraju biti stalno zaposleni u ordinacijama u kojima se rade veći hirurški zahvati, a to su uz hirurga anesteziolog i medicinske sestre koji moraju biti zaposleni u punom radnom vremenu pa je po njihovu mišljenju dr. Glušac u prekršaju jer je on jedini zaposleni u poliklinici.

“Blizu je hitna”

Kad se dogodio nemili slučaj s pacijentom Z. V., navodno je u poliklinici bio i anesteziolog M. L., inače zaposlen u KBC-u Split, koji je pomogao dr. Glušcu u spašavanju pacijenta. U KBC-u Split dobili smo informaciju da anesteziolog M. L. nema dozvolu za rad u privatnoj praksi. No, dr. Glušac tvrdi da je M. L. toga dana slučajno bio u njegovoj ordinaciji. “Radi u Splitu, a živi u Metkoviću pa je bio u prolazu”, kaže dr. Glušac i naglašava kako drži da nije prekršio propise te da mu je ordinacija u kojoj radi već 12 godina u zgradi DZ Makarska pa mu je po potrebi dostupna i hitna medicinska pomoć kad bi je njegovi pacijenti trebali, kao što je to bilo u ovom slučaju.

“Sve sam učinio da spasim pacijenta. Nisam znao da ima tako tešku srčanu bolest jer njegov EKG to nije pokazivao. Zaista ne vidim razlog zbog kojeg mi je zabranjen rad. Otorinolaringolog sam s velikim iskustvom i zato mogu raditi sam te zahvate u lokalnoj anesteziji”, zaključuje dr. Glušac.

Međutim zdravstvena inspekcija zaključila je da zbog činjenice da se hirurški zahvati koji se rade u Poliklinici dr. Glušac ne mogu smatrati “malim hirurškim zahvatima koji bi se mogli raditi u lokalnoj anesteziji te da se u istoj obavljaju hirurški zahvati u opštoj anesteziji koji predstavljaju opasnost za zdravlje i život pacijenata pa je odlučeno da se poliklinici zabrani rad”.

Inače, dr. Glušac još nije odlučio hoće li pokrenuti upravni spor s obzirom na to da protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba.

Rješenje inspekcije o zatvaranju putovalo je čak tri mjeseca

9. septembra pacijentu Z. V. napravljene su istovremeno tri estetske operacije u privatnoj ordinaciji dr. Glušac, gdje mu je pozlilo pa je prebačen u KBC Split

16. septembra inspekcija Ministarstva zdravstva obavila je inspekcijski nadzor i otkrila niz nepravilnosti

29. septembra Hrvatsko društvo za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata zaključilo je da se veliki hiruški zahvati ne mogu raditi u lokalnoj anesteziji, odnosno da je dr. Glušac u prekršaju

10. oktobra inspekcija donosi rješenje kojim se zabranjuje rad privatnoj ordinaciji dr. Glušac

Do januara ove godine traje uručivanje rješenja, kad napokon stiže i potvrda pošte da je dr. Glušac primio rješenje koje nakon tri mjeseca postaje izvršeno.

