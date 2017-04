NATO o izjavi Rame: Zabrinuti smo, ali je rješenje kod vas

BRISEL - Dan poslije reči Edija Rame o mogućoj destabilizaciji prilika na Zapadnom Balkanu ako izostane perspektiva EU, u NATO kažu da ih zabrinjava pogoršanje situacije.

Tanjugu je rečeno da se apeluje na dijalog.

"Ohrabrujemo lidere na Zapadnom Balkanu da se drže svojih obaveza i da nastave putem dijaloga i pomirenja. NATO i ostatak međunarodne zajednice imaju ulogu da pomognu, ali se konačno rJešenje za probleme regiona mora naći u samom regionu", navodi se u odgovoru neimenovanovanog zvaničnika NATO na pitanje da prokomentariše Raminu izjavu.

U NATO navode i da budućnost Zapadnog Balkana vide u okvirima evro-atlantske saradnje.

"NATO budućnost Zapadnog Balkana vidi u okvirima evro-atlantske saradnje i integracija, a lidere zemalja regiona poziva da nastave putem dijaloga i pomirenja", navodi se u odgovoru.

Na molbu da iznesu ocjenu o trenutnoj situaciji u regionu i stavu albanskog premijera Edija Rame koji ne isključuje i mogućnost ujedinjenja Kosova i Albanije, u sjedištu NATO naglašavaju svoju zabrinutost zbog "pogoršanja situacije u posljednje vrijeme".

Iz Alijanse poručuju i da je Zapadni Balkan od strateškog interesa i za EU i za NATO.

Stabilnost i bezbjednost ovog regiona doprinosi stabilnosti i bezbjednosti Evrope. NATO će zadržati svoje prisustvo, pažnju i angažman na Zapadnom Balkanu, uključujući i nastavak misije KFOR.

"KFOR će nastaviti da ima svoju ulogu u podršci svih građana na Kosovu, u skladu sa mandatom UN", rečeno je Tanjugu u sjedištu NATO u Briselu.

Visoki zvaničnik NATO u odgovoru Tanjugu naglašava da Sjevernoatlantska alijansa podržava evroatlantske aspracije zemalja regiona i ponavlja da su "demokratija, vladavina prava, unutrašnje reforme i dobrosusjedski odnosi neophodni za saradnju i stabilnost regiona".

"Mi budućnost regiona vidimo u okvirima evro-atlantske saradnje i integracija za one zemlje koje to žele. To će biti od koristi za građane, za te zemlje kao i za cijelu evro-atlantsku porodicu. Odlučni smo u namjeri da pomognemo zemljama u regionu da sprovedu reforme u cilju boljeg života svojih građana, bez obzira da li one žele da se priključe NATO ili ne. Mi poštujemo njihov izbor, šta god on bio", poručio je taj zvaničnik.