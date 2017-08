Na crnom tržistu u Crnoj Gori cijena oružja od 50 do 3.000 evra

PODGORICA - Na ilegalnom tržistu oružja u Crnoj Gori nudi se oko 15 vrsta oružja, čija se cena kreće od od 50 evra do 3.000 evra, preneo je portal "CdM".

Navodi se da je u mnogim ubistvima, kriminalnim obračunima i sukobima u Crnoj Gori korišćeno oružje čije poreklo nije poznato i za koje osobe koje su ga koristile nemaju dozvolu.

Neka od njih su, kako se navodi, i ručno pravljena, a u tu grupu najviše se ubrajaju eksplozivi.

Njaviše se koriste pištolji, bombe i ručno pravljeni eksploziv.

"U kriminalnim obračunima u kojima likvidacije izvršavaju profesionalne ubice, a koje kod nas najčešće dolaze iz Srbije, Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja regiona, do nedavno se koristio snajper. Sada je došlo do promjene trenda i sve više su u tim aktivnostima popularne bombe i pištolji", navodi ovaj portal.

Pozivajući se na neimenovani izvor koji je, kako navodi, upućen u poslove ilegalne prodaje oružja, portal navodi da pištolj plašljivac košta od 50 do 80 evra, glok do 1.500 evra, duga devetka od 450 do 600 evra, papovka 100 do 300 evra, magnum 357 od 1.500 do 3.000 evra, crna udovica”6" i “7” od 150 do 300 evra, tetejac 250 do 400 evra, karabin 100 do 200 evra, hemijski pištolj do 100 evra, kalašnjikov AK47 150 do 300 evra, snajper Dragunov od 800 do 2.000 evra, bombe i eksplozivi oko 50 evra pa na više.

Takođe se, kažu, može naći i municija za oružje i materijal za izradu eksploziva.

Oružije koje se nudi na “crnom tržištu” u Crnu Goru dolazi, saznaje "CdM", najčešće iz Albanije, sa Kosova, iz Bosne i Hercegovine, Srbije…

Nije izuzeta ni preprodaja oružja iz Crne Gore ka ovim zemjama.

Sagovornik "CdM" ističe da ponekad dolazi i do razmjene “robe” za neku drugu ili za jedan dio novca.

Da bi neko dobio dozvolu za držanje oružja mora da prođe kontrolu i testove psihofizičkih elemenata, analizu ponašanja i slično, podsjeća ovaj medij.

Kandidat za legalan posjed oružja ne smije biti evidentiran u policiji kao prestupnik zakona, ranije evidentiran i osuđivan.

Potrebna je i potvrda da je lice obučeno za rad sa oružjem.

U posljednje dvije godine najčešće su oduzimani pištolji.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore "CdM-u" je saopšteno da je od 1. januara do 31. jula ove godine zaplijenjeno ukupno 216 komada vatrenog oružja, od čega 122 komada u ilegalnom posjedu.

“U toku 2016. godine oduzeta su ukupno 482 komada vatrenog oružja, od čega 333 u ilegalnom posjedu”, kazali su iz MUP-a.

Iz Ministarstva dodaju da u toku ove i prošle godine najčešće oduzimana vrsta oružja su pištolji.