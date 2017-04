Najnoviji foto-robot ubice Jelene Marjanović: Policija daje nagradu od 28.000 evra

BERLIN - Njemačka policija je u saradnji sa kolegama iz Austrije napravila novi foto-robot ubice koji je u Njemačkoj i Austriji ubio dvije žene gotovo na isti način na koji je usmrćena pjevačica Jelena Marjanović prošle godine, i nudi nagradu od 28.000 evra za nove informacije, piše Alo.

Pojedini detalji zločina u Borči poklapaju se sa ubistvom Karolin Gruber (27), koja je silovana i ubijena 10. novembra 2016. godine u šumi u Edingenu, i francuske studentkinje Lusil K (20) koja je ubijena 12. januara 2014. u Austriji.

Po završetku DNK analize koju obavlja Interpol, biće poznato da li je Jelena žrtva serijskog ubice i da li zločin u Borči zaista ima dodirnih tačaka sa ova dva ubistva.

Njemačka policija je uspjela da uradi analizu, koja je pokazala da je ista osoba ubila Karolin i Lusil, i na osnovu iskaza očevidaca izradila foto-robot izvjesnog kamiondžije.

Poslije jučerašnjeg objavljivanja novog foto-robota u njemačkom listu Bild, policija očekuje više informacija od stanovništva. Objavljen je poziv građanima da se jave policiji ukoliko prepoznaju osobu na slici.

Foto-robot pokazuje čovjeka sa naočarima, od 50 do 55 godina, visine od 1,75 do 1,80 metara. On je kao oružje koristio gvozdenu šipku koja se koristi za hidrauličnu dizalicu.

(Telegraf.rs /Alo)