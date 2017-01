Nikolić: Idem u Banjaluku, Izetbegovićeve riječi nisu doprle do mene

BEOGRAD – Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najavio je danas da ide u Banjaluku na proslavu Dana RS i da pozivi bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da o tome razmisli, nisu doprli do njega.

Ocijenivši da je problem Izetbegovića što misli da predstavlja BiH, i da ako sa njim nema dogovor nema dogovora sa BiH, predsjednik Nikolić je istakao da je BiH država koju voli.

To je, kako je rekao, država uz čije postojanje je odrastao te da ne može da je mrzi kada je u njoj toliko Srba i pripadnika drugih naroda koji su dobro živjeli i zajedno ustali na Carevinu.

Podsjetio nje da se organizacija koja je izvela atentat na austro-ugarskog prestolonaslednika zvala „Mlada Bosna“, a ne Mlada Srbija, ili Mlada Hrvatska i drugačije.

U toj BiH, kako podvlači, treba uvažavati stavove oba entiteta, sva tri naroda, a Srbija ima Dejtonsko pravo i obavezu da sarađuje sa RS, a on kao predsjednik ima ustavnu obavezu da brine o Srbima gdje god se nalazili.

Nikolić je rekao da je 25 godina proteklo od kada je RS postala entitet i da to treba proslaviti.

Građani su na referendumu donijeli odluku o proslavi Dana RS, a oko toga se ne pita, kako je naglasio, ni Bakir, a ni on.

„Ako mislim da mi je želja veća da budem prijatelj sa njim od interesa da budem prijatelj Srba onda se grdno vara“, poručio je Nikolić.

Podsjetio je da je Izetbegović dolazi u Novi Pazar, a da se nikome u Srbiji nije javljao.

„Prošli put sam prihvatio njegov savet dat bez moje molbe, neku vrstu pretnje, kada je rekao da nisam dobrodošao. Ako i sada budem rekao da nisam dobrodošao treba da razmisle u BiH da jedan čovek, čiji uticaj je sve manji, pokušava da odlučuje kakvi su odnosi dve zemlje. Važnije je da sarađuju dve države od dva funkcionera“, rekao je predsjednik Srbije.

Nikolić je poručio Izetbegoviću da bi, nakon onoga što je doživio srpski premijer Aleksandar Vučić na komemoraciji u Potočarima, „trebalo da se pokrije ušima“.

„Hvala mu lepo što me opominje, ali do mene to ne dopire“, zaključio je on.