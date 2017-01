Nikolić: Neću žaliti sebe da zaštitim srpsku decu na KiM

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je spreman da se povuče sa predsjedničke pozicije ako Srbija, u slučaju ubijanja Srba na KiM, prećuti Albancima, a reagovanja evropskih zvaničnika na njegove izjave, nakon sjednice Saveta za nacionalnu bezbednost, nazvao je prevarom.

"EU je trebalo da regauje kada je skoro minirana puga i kada nije dozvoljeno da prođe srpski voz. Pa, ako Johanes Han kaže da ja ne gledam u budućnost i da je budućnost Srbije nezavisno Kosovo onda nemamo o čemu da razgovramo. Onda je on prevara za sva vremena i to što radi EU je prevara", naglasio je Nikolić u intervjuu za "Kurir".

Na konstataciju da su njegove izjave uznemirile ljude, predsjednik Srbije kaže da su se ljudi uznemirili na KiM kada su vidjeli pripadnike ROSU.

"Je li to deo Srbije? Jeste, e, onda smo svi uzmenireni", naveo je Nikolić i dodao:

"Mi ne zveckamo oružjem već na tu ravan prebacujemo ukoliko bude bio ugrožen srpski naroda na KiM. I da, rekao sam da ću i ja ako treba otići u rat, pa i moji sinovi".

Srbija će, poručio je, odbraniti Srbe na KiM i o tome postoji potpuna saglasnost vlade i predsjednika.

"A to što sam rekao da ćemo poslati vojsku su zaključci Saveta za nacionalnu bezbednost", naveo je Nikolić.

Upitan da li sve ovo ima veze s izborima, Nikolić kaže - "pa ne mislite valjda da sam ovo sam iskonstruisao, još nisam ni kandidat".

"O ovome govorim kao predsednik Srbije, a ne kao kandidat i stalo mi je do života Srba i na Kosovu i svuda, a ne do rejtinga", naveo je Nikolić.

On kaže da su njegovi sinovi tokom rata u bivšoj Jugoslaviji bili mali, ali da je tokom bombardovanja 1999. godine njegov sin Radomir dobrovoljno otišao u vojsku i to pet dana prije bombardovanja.

"Nije imao poziv, prijavio se i sve vreme rata bio je u uniformi i nije bio u mojoj kući, u mom kabinetu, nego tamo gde je njegova kasarna izmeštena. Služio je vojsku u Ribnici u Kraljevu, a bili su izmešteni u širem regionu Kraljeva koji je svakog dana bio bombardovan", naglasio je Nikolić.

Kako kaže, uvek roditelj prvo sebe izlaže, a ne djecu.

"Srpsku decu bih da zaštitim od svega, a sebe ne žalim u tome. Međutim, ako napadnu na Srbe i počnu egzodus i ubijanje hoće li Srbija da ćuti. Ja takvoj Srbji ne bi bio predsednik", naveo je Nikolić.

Nikolić je rekao i da je po rezoluciji UN 1244 moguće vratiti do 1.000 vojnika na KiM.

"Međutim, to nikada nije zatražila Vlada Srbije, u međuvremu su svi visoki predstavnici radili na nezavisnosti. To je naš adut u svim pregovorima s Albancima zašto Rosu ne može da dođe na sever Kosova, jer smo se dogovorili da i mi ne tražimo da naša vojska dođe tamo", kazao je on.

Na pitanje da li je to samo usmeni dogovor, Nikolić kaže: "Nema tu usmeno ili pismeno, ti dogovri se poštuju".

"Dogovorili smo se o tome da Rosu ne može da dođe, jer smo obećali da nećemo tražiti da naša vojska dođe. Mi obećali usmeno, a za ROSU potpisali dogovor. Pogazili su dogovor i sada imamo mnogo aduta za razgovore u Birselu, gde treba da tražimo garancije da ROSU nikada neće doći, da će poštovati sporazum, jer onda i mi poštujemo svoje obećanje da nećemo zahtevati od UN da omoguće prisustvo oružanih srpskih snaga koje bi čuvale verske objekte i srpsku baštinu", istakao je on.

Komentarišući prvokacije premijera Albanije Edija Rame koji kaže da će Srbi na Kosovo moći da dolaze ubuduće samo kao turisti, Nikolić kaže da su poznate pretenzije Albanije na KiM, Crnu Goru, Grčku i Makedoniju.

"Stara je priča, ali spoljnu politiku vodi vlada i ne želim da svojim izjavama prvociram, već da pokažem koliko je podržavam. Premijer Aleksandar Vučić je jasno rekao da nećemo dozvoliti da bilo koji Srbin bude ubijen na KiM. Kao vrhovni komandant to potpuno podržavam, ako nas napadnu reagovećamo", poručio je Nikolić.