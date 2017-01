Nikolić: Nudimo najbolje uslove za investiranje

LISABON - Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas u Lisabonu da će Srbija obezbijediti privrednicima iz Portugalije najbolje uslove za investiranje.

"Očekujem da privrednici Portugala oslušnu malo signale iz Beograda. Predsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić je poručio svim privrednicima u svijetu gdje god im ponude uslove za investiranje Srbija će dati bolje uslove", rekao je Nikolić novinarima.

Kako kaže, imamo tržišta koja su otvorena za Srbiju, ali mi za njih nemamo robu.

"Naša saradnja sa EU, SAD, Turskom, Rusijom, Kinom, Indijom... , je sasvim jasan znak da onaj ko investira u Srbiju investira u svoj profit. Dakle, očekujem da poslije razgovora koje ću imati u vladi i parlamentu Portugal i Srbija na potpuno novim, otvorenim, prijateljskim i ekonoski zasnovanim interesima nastave svoju saradnju", naglasio je Nikolić.

On je kazao da je po našem Ustavu i našim zakonima posao predsjednika Srbije upravo to - da obnovlja stara prijateljstva, otvara nova i da predstavi državu na način na koji do sada možda nije bila predstavljena.

"Potom se otvaraju vrata na koja ulaze predstavnici vlade, predstavnici privrede... Sve zavisi od toga hoćete li imati prijateljske odnose sa nekom zemljom ili ne", naglasio je Nikolić.