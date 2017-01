Nikolić: Razgovora o nezavisnosti Kosova nema, niti može da ih bude

BRISEL- Razgovora o nezavisnosti Kosova nema, niti uopšte može da ih bude, ali ako žele da dogovaramo mir i zajednički bolji život, tu smo, raspoloženi za to, poručio je večeras predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.

Nikolić je, na početku sastanka sa visokom predstavnicom za spoljnu politiku i bezbjednost EU Federikom Mogerini, novinarima rekao da dijalog, uprkos različitim stavovima, ima smisla.

"Dijalog uvek ima smisla. Imao je smisao i pre 2012, a potpuno je smislen posle 2012, jer je doveo do smirivanja tenzija”, rekao je Nikolić.

On je ipak istakao da, ukoliko bi svi potezi kosovske strane bili usmjereni na dolazak do nezavisnoti, da to više ne bi bio dijalog, već nametanje mišeljenja i da na to Srbija neće da pristane.

"A ako misle da EU može da nas uceni i pritisne, da bilo koja država na svetu može da nas natera da priznamo nezavisnost KiM, onda se grdno varaju. I ne vidim čoveka u Srbiji koji bi mogao da bude izabran na neku funkciju tako što će prihvatiti uslove koje Albanci traže za KiM", rekao je Nikolić.

Na pitanje novinara da pojasni svoju raniju izjavu o slanju vojske na Kosovo, Nikolić je rekao da bi dužnost Srbije bila da pošalje vojsku ukoliko bi neko počeo da ubija Srbe.

"Ne znam da li postoji neki Srbin koji ne bi išao u rat ako bi to bilo potrebno. Rekao sam i pre toga, onaj ko bi da ratuje, dabogda mu se ratovalo u glavi. Ali onaj ko ne misli da ratuje za svoju zemlju, taj ne može da živi ni u Belgiji, ni u Francuskoj, ni u Nemačkoj, pa ni u Srbiji”, rekao je Nikolić.

Nikolić je kao besmislene odbacio i tvrdnje pojedinih albanskih medija da se Srbi na sjeveru Kosova naoružavaju.

"To apsolutno nije tačno, jer je to nemoguće izvršiti na teritoriji koja je pod potpunom kontrolom Euleksa, Unmika, Kfora i policije u kojoj su zastupljeni Albanci. To je nemoguće i jer su svi prelazi pod potpunom kontrolom"”, rekao je Nikolić.

On je dodao i da ne zna odakle Albancima ta priča "izuzev ako ne misle da traže opravdanje za bilo koji napad na tu teritoriju".

"Ja im ne preporučujem da ugrožavaju mir i bezbednost nigde na teritoriji Kosova i Metohije, a posebno ne na severu", poručio je Nikolić.