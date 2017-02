Nikolić odgovorio Trampu na čestitku povodom Dana državnosti

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odgovorio je na čestitku koju mu je američki predsjednik Donald Tramp uputio povodom Dana državnosti Srbije.

- Radujem se saradnji sa vama u narednim mesecima, za dobrobit naša dva naroda-napisao je Nikolić na Tviteru.

Američki predsjednik Donald Tramp u čestitki predsjedniku Tomislavu Nikoliću povodom Dan državnosti Srbije izrazio je želju za produbljivanje odnosa dvije zemlje.

"U ime američkog naroda, molim Vas da primite moje iskrene čestitke povodom Dana državnosti Republike Srbije. Radujem se produbljivanju važnog partnerstva i zajedničkih napora dveju zemalja, kako bi se osiguralo da oba naša naroda imaju svjetliju i prosperitetniju budućnost obilježenu mirom, prosperitetom i dobrim komšijskim odnosima", navodi se u Trampovoj čestitki.

Dan državnosti Srbije je 15. februara u sjećanje na 1804. godinu kada je u Orašcu počela borba za oslobođenje od Turaka, i kada je na isti dan 1835. godine, Skupština u Kragujevcu proglasila prvi Ustav Srbije.

Thank you @realDonaldTrump I look forward to working together with you in the months ahead, to the benefit of our two nations. pic.twitter.com/FENRXf7GIw