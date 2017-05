Nikolićev lik u crkvi u Bajčetini

BEOGRAD - Odlazeći predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je za "Sputnjik" da će i njegov lik biti oslikan u crkvi u Bajčetini, čiji je ktitor.

Upitan zašto njegov lik kao zadužbinara već nije oslikan u crkvi i da li se plašio reakcije javnosti, odgovorio je odrično.

"Priprata crkve nije još oslikana, ali će tu biti ktitorska ikona i na njoj će biti i moj lik. I to je potpuno kanonski, to nema veze sa komentarima i kritikama. Oni koji to komentarišu negativno i kritikuju, ne znaju pravila. Onda bi trebalo da kritikuju i kralja Milutina i sve Nemanjiće, one koji su bilo šta, bilo kada izgradili, što su stavljali svoj ktitorski lik. Kada ne bi bilo ktitorske ikone onda bismo odstupili od kanona. Ikona će sigurno biti postavljena, pa će moći da slikaju ono što žele da napadaju, a onda da ne pomisle slučajno da sam se ja uplašio bilo čega, uostalom za to je primer i kripta. Njegova svetost patrijarh Irinej mi je predložio da napravim kriptu u crkvi. Rekao je da je to potpuno u skladu sa kanonima, tako da ću ja to da ispoštujem", naveo je Nikolić.

Istakao je i da ne razumije čovjeka koji negativno komentariše izgradnju crkve.

"On treba da razmisli malo kakav je članak potpisao. Koliko god da me neko ne voli, ili da me njegov urednik, gazda, njegov nalogodavac, njegov politički vođa ne vole, postoje stvari oko kojih ne treba da se sporimo. Gradnja crkve ne treba da bude predmet spora. Ja nisam uzimao novac iz budžeta Srbije ili od nekog javnog preduzeća, pa da kažu zašto država nije dala novac na nešto pametnije. Ja sam taj novac sakupljao kao što su nekad monasi išli po svetu i kao što i danas ponekad monasi iz pojedinih manastira idu i to najčešće u Rusiju, ali sada već i u Zapadnu Evropu među naše ljude iz dijaspore i uz blagoslov igumana ili vladike skupljaju novac, pa time grade, doziđuju, popravljaju. Tako sam i ja imao misiju da uverim ljude da će to biti verovatno jedna od najlepših crkava u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da će manastir da živi i da ćemo moja porodica i ja neprekidno imati na umu da je tu težak život, da su i moji preci teško živeli, da monahe nećemo ostaviti sigurno na cedilu. Onaj ko me kritikuje zbog svega, pa evo i zbog gradnje crkve, neka se osvrne oko sebe, prvo šta je izgradio za sebe, a potom da li je ikada išta izgradio za druge", izjavio je Nikolić, za "Sputnjik)

(B92)