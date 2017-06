Njemačka političarka: EU gura Srbiju u nove sukobe

BERLIN - EU gura politiku proširenja u zapećak i na Balkanu slijedi učvršćivanje fronta ka Rusiji i interesa investitora, dok se od Srbije očekuje odustajanje od Kosova.

To kaže za "Dojče vele" poslanica njemačke Ljevice Sevim Dagdelen.

“EU je u takvom stanju da, ako bi sada trebalo sama sebi da pristupi, imala bi velike probleme da ispuni kriterijume. Najveći deficiti na nivou EU postoje upravo u vladavini prava i demokratiji. Uz to mnogi doživljavaju EU kao mašineriju za razgradnju socijalne države. Za milione ljudi više ne važi obećanje o blagostanju koje je nekada bilo skopčano sa jačom integracijom. S obzirom na to sve je veća skepsa u pogledu proširenja EU. Nju pojačava činjenica da EU u pristupnim pregovorima sa Turskom stalno gazi sopstvene kriterijume pa je poslednjih godina nazadovanje na polju ljudskih prava nagrađivala intenziviranjem pristupnih pregovora. Na to mnogi gledaju s nevjericom. Takvo ponašanje umanjuje prihvatljivost proširenja EU generalno”, navodi Sevim Dagdelen.

Njemačka poslanica je skeptična po pitanju toga da li će vladajući političari pokrenuti temu proširenja Evropske unije pred svojim biračima.

“S jedne strane se u EU ne nazire promjena socijalne politike, sa druge se u pitanjima proširenja i susjedske politike EU orijentiše na učvršćivanje fronta prema Rusiji i tako stvara nove konflikte u Evropi umjesto da otvara perspektive za mirna rješenja. Ako se na Balkanu sledi jedino cilj da se države tjeraju na priključenje sankcijama EU protiv Rusije, onda se te države guraju u nove podjele. To svakako nema veze sa socijalnim i demokratskim perspektivama. Osim toga, nema budućnost politika proširenja koja prevashodno slijedi interese velikih koncerna iz Njemačke i Francuske”, dodaje.

Prema njenim riječima, cilj pregovaračkog procesa sa Srbijom je da se zvanični Beograd primora da odustane od Kosova.

“I tu EU povređuje sopstvene kriterijume. Takav nastup institucija EU nije utemeljen ni u čemu jer i dalje postoje članice EU koje ne priznaju proglašenu nezavisnost Kosova. Sa tim u vezi nalazim da je problematično što EU nedvosmisleno ne osudi velikoalbanske planove. Godinama je okretana glava i pred rastućim islamističkim uticajem na Kosovu kroz projekte saudijskih mecena. Teško je oteti se utisku da se koriste sva sredstva kako bi se potisnuo ruski uticaj na Balkanu, da se prije svih Srbija surva u nove sukobe, da se ruskim projektima postavi što više balvana na put, kako možemo da vidimo na primjeru gasovoda Južni tok. Da kažem jasno: EU pokušava da primora Srbiju na odustajanje od Kosova i učešće u Hladnom ratu protiv Rusije. Pa i onda bi bilo potpuno neizvjesno da li bi Srbija zaista pristupila EU”, ističe Sevim Dagdelen.

(Dojče vele)