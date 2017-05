Njemački list: Kosovo pred očima KFOR-a postalo teroristički centar regiona

PRIŠTINA - Misionarske organizacije iz Saudijske Arabije, prema saznanjima njemačke Vlade, šire vehabijsku interpretaciju islama na Kosovu i Metohiji slanjem propovjednika i donacijama, piše njemački dnevnik "Velt".

U odgovoru njemačke Vlade na pismo ljevičarske frakcije u njemačkom Bundestagu, u koji je list imao uvid, navodi se da Njemačka posmatra islamistički uticaj na Balkanu koji vrše Saudijska Arabija i ostale zemlje Persijskog zaliva.

"Saudijskoarabijske misionarske organizacije aktivne su i na Kosovu i tu šire vehabijsku interpretaciju islama, na primjer, slanjem propovjednika", navodi se u odgovoru njemačke Vlade.

Navodi se i da je, osim toga, "utvrđen kontinuiran angažman arapskih donatora u Islamskoj zajednici Kosova - pojedinaca, nevladinih organizacija, kao i državnih i poludržavnih institucija".

List navodi da se u pismu koje je poslanik njemačke Ljevice Sevim Dagdelen uputila njemačkoj Vladi upozorava da se pred očima KFOR Kosovo razvilo u islamistički teroristički centar u regionu.

"Skandalozno je to što su, zahvaljujući prisustvu njemačkih vojnika, saudijski propovjednici nasilja i mržnje neometano mogli da postave ideološku osnovu za to", istakla je Dagdelenova.

Ona je poručila da se "od njemačke Vlade traži da više ne prikazuje uljepšano situaciju na Kosovu i da ne ostavlja nejasnoće pred javnošću kada je riječ o konkretnim brojkama u vezi sa regrutovanjem ljudi za islamističke terorističke mreže, kao što je `Islamska država` i druge organizacije na području Kfora".

Dagdelenova je istakla da je uvjerena da na području djelovanja KFOR-a - na Kosovu i Metohiji, "turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan ima odriješene ruke za svoju, kako kaže, neoosmansku imperijalnu politiku".

"On istovremeno koristi mogućnost svog uticaja na Kosovu i za političke čistke. To je dodatni razlog za to da njemačka Vlada mora da konačno radikalno promijeni svoju politiku prema Turskoj", navela je Dagdelenova.

U odgovoru na njeno pismo navodi se da je Vlada navela da se prati i rastući uticaj Turske na Balkanu.

"Od stupanja na vlast Vlade AKP-a 2002. godine i posebno za vrijeme mandata bivšeg ministra spoljnih poslova Ahmeta Davutoglua, došlo je do nove strateške orijentacije u turskoj spoljnoj politici. U okviru toga su postavljena i (iako ne i isključivo), ključna politička težišta u oblastima koja su ranije bila dio Osmanskog carstva", piše u odgovoru iz njemačke Vlade.

U odgovoru se navodi da Turska u tom kontekstu polaže pravo na političko oblikovanje i na Balkanu i da želi da "preduzme aktivnu ulogu u tom regionu".

Prema saznanjima njemačke Vlade, turski konflikt između vladajuće stranke AKP i pokreta Fetulaha Gulena prenosi se i na "balkanske države BiH, Albaniju, Makedoniju i Kosovo".