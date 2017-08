Njemački list: Vučić pozvao Srbe da shvate da je Kosovo izgubljeno

BEOGRAD - Aleksandar Vučić je otpočinjanjem dijaloga o Kosovu preskočio mračnu sjenku srpske istorije, na čijem nastajanju je nekada radio, piše "Frankfurter algemajne cajtung" o potezu predsjednika Srbije.

"U Srbiji ove godine nema ljetne rupe. Povod za to je dao predsjednik Aleksandar Vučić. On je sredinom jula objavio esej o Kosovu o kojem se otada stalno vode rasprave. To što Vučić piše je za srpske pojmove isto kao kada bi turski predsjednik Erdoan napisao da su 1915. godine Osmanlije izvršile genocid nad Jermenima. Vučić je tako preskočio mračnu sjenku srpske istorije, na čijem nastajanju je nekada prilježno radio. Od svojih sunarodnika je zatražio da uvide da je Kosovo koje je 2008. godine uz američku i zapadnoevropsku podršku proglasilo nezavisnost — izgubljeno", piše novinar "Frankfurter algemajne cajtunga" Mihael Martens.

Kako prenosi "Dojče vele", list piše da mnogi Srbi odavno tako misle. Njima su na umu druge brige: radna mjesta, dobre škole za njihovu djecu ili stambeni prostor koji mogu da plate, a ne mit o vječno srpskom Kosovu.

Nema straha od birača

"No, vodeći srpski političari, iz straha od male, ali uticajne manjine nacionalističkih intelektualaca, pravoslavnih vladika i drugih demagoga, do sada se nisu usuđivali da stvari nazovu pravim imenom. Ako u Beogradu postoji političar koji će prestati da cepti od straha pred biračima, onda je to Vučić. Od aprila, kada je na predsjedničkim izborima osvojio apsolutnu većinu, taj bivši ultranacionalista, čija Srpska napredna stranka dominira i u Parlamentu, u Beogradu ima veću moć od bilo kog političara poslije autokrate Slobodana Miloševića u devedesetim godinama prošlog vijeka", navodi list.

"Na pojedinim mjestima (Vučićev) tekst nosi intelektualni rukopis izraelskih savjetnika koje Vučić već godinama okuplja oko sebe. Među njima je i Aron Šaviv, šef firme ’Strategije i kampanje‘, koja je prema njegovim sopstvenim riječima specijalizovana za pobjede u izbornim kampanjama. Šaviv kaže da je pomogao u izbornim pobjedama 14 predsjednika vlada ili država i neimenovanim osobama iz Evropske komisije, Izraela, Tajlanda, Poljske, Kenije ili Srbije. Jedan drugi Vučićev ’šaptač‘ iz Izraela je marketinški strateg Asaf Ejsin, i kada Vučić u svom eseju opširno citira nekadašnjeg izraelskog predsjednika Šimona Peresa, onda to mora da je uticaj njegovih savjetnika", navodi "Frankfurter algemajne cajtung".

(Sputnjik)