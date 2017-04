Njemački mediji: 'Velika Albanija' više nije tabu

Štampa na njemačkom jeziku se osvrće na moguće sankcije EU Makedoniji kao i na nedavne izjave Edija Rame i Hašima Tačija o ujedinjenju Albanaca iz regiona u 'mini uniju' - ukoliko se Kosovu zatvore vrata za EU, piše "Dojče vele".

Andreas Ernst za "Noje Curher cajttung" piše: "Iako je još nedavno odbačena kao plod srpske mašte i straha, uniju Albanije i Kosova albanski premijer Edi Rama više ne isključuje: 'Ukoliko se izgubi perspektiva ulaska u Evropsku uniju, u regiji će doći do stvaranja malih unija', izjavio je Rama prošle sedmice u jednom intervjuu. On lično daje prednost Evropskoj uniji, u kojoj bi se zbili redovi Albanaca iz matice Albanije, sa Kosova, iz Makedonije i Crne Gore". Rama je upozorio od 'noćne more', koja bi zahvatila region kada bi druge sile nastavile da potiskuju EU i njen uticaj u tom regionu. Pri tome je mislio na Rusiju i Tursku, čija je prisutnost 'markantno' povećana".

"Njegovo koketiranje sa velikoalbanskim nacionalizmom komentatori dovode u vezu sa predstojećim izborima. Govor Edija Rame bi se mogao shvatiti i kao poziv za buđenje glavnim gradovima zemalja članica Evropske unije i poziv da ne prepuštaju Balkan samom sebi. Činjenica je međutim da je ovom izjavom Edija Rame prestao da važi jedan tabu", piše "Dojče vele".

Njemački portal dalje podsjeća da su albanski političari svojim partnerima na Zapadu godinama naglašavali da Velika Albanija nije opcija i naglašava da to sada više nije slučaj.

"Dan nakon izjave Edija Rame, nešto slično je ponovio i predsjednik Kosova Hašim Tači. On je rekao, 'ako EU zatvori vrata Kosovu, svi Albanci će se ujediniti u jedinstvenu nacionalnu državu, kako bi se priključili evropskoj porodici'", piše portal.

U tekstu "Noje Curher cajtunga" se napominje da je Brisel bio suzdržan.

"U uobičajenom žargonu, jedna portparolka je upozorila zemlje da poštuju dobrosusjedske odnose i nemiješanje u unutrašnje stvari drugih zemalja, podvlačeći da sve zemlje regiona imaju perspektivu ulaska u EU. Manje diplomatski je reagovao Beograd i predsjednik Vučić. Da je on govorio o ujedinjenju svih Srba u jednoj državi, 'objesili bi ga na jarbol u Briselu', rekao je Vučić naglasivši kako je neophodna jednoglasna osuda velikoalbanskih vizija. Dodao je i 'da se taj projekat ne može ostvariti a da se ne uđe u sukob sa nekoliko država u regionu', piše "Noje Curher cajtung".

EU hoće da uvede sankcije Makedoniji

"Špigel" se bavi zaoštravanjem situacije oko Makedonije kao kandidata za pristup u EU.

"Članice EU diskutuju sve više o uvođenju mjera protiv bivše jugoslovenske republike. I pored toga što se u Evropskoj službi za spoljne poslove (EAD) o tome otvoreno ne govori, jedan predstavnik EAD je još početkom aprila rekao da će Makedoniji najvjerovatnije biti uvedene sankcije", piše "Špigel", a prenosi "Dojče vele", a potom se dodaje:

"U zemljama članicama i institucijama EU vlada velika zabrinutost i frustracija zbog političkog zastoja u Makedoniji. Od parlamentarnih izbora u decembru 2016, političke snage se uzaludno bore da oforme novu vladu. Iako bi socijaldemokrati mogli osnovati većinsku vladu sa partijama albanske manjine, predsjednik Đorđe Ivanov odbija da im da nalog za osnivanje vlade".

"Špigel" podsjeća da je njemačka kancelarka Angela Merkel "lično opomenula bivšeg makedonskog premijera Nikolu Gruevskog da prestane da blokira formiranje vlade".

"Kao sankcije zamislivo je da se zamrznu bankovni računi pojedinim makedonskim političarima i da im se uvede zabrana putovanja u EU. EU bi isto tako mogla da smanji Makedoniji pomoć iz predpristupnih fondova, odnosno da ukine dostavu finansijskih sredstava koje ova zemlja dobija kako bi se pripremila za učlanjenje u EU", zaključuje "Špigl".

(Dojče vele)