O garancijama za liječenje Mladića tek kada se izjasne sva ministarstva u Vladi Srbije

BEOGRAD - Pitanje davanja garancije za liječenje bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića u Srbiji naći će se na dnevnom redu sjednice Vlade tek kada budu prikupljena mišljenja svih ministarstava o tom pitanju, pišu "Večernje novosti".

List navodi da Ministarstvo pravde Srbije još prikuplja mišljenja ostalih ministarstava, te da Vlada Srbije neće na današnjoj sjednici raspravljati o tom pitanju.

Do kraja nedjelje, Mehanizmu za međunarodne krivične sudove u Hagu (nekadašnji Haški tribunal) biće upućen i zvaničan prijedlog da tim srpskih ljekara posjeti bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske i pregleda ga.

Generalov sin Darko Mladić potvrdio je da je u toku prevođenje njihovih licenci, biografije i potrebne dokumentacije, koje će pratiti zahtjev.

U Hag bi trebalo da idu kardiolog Velibor Ristić i neurolog Gorica Đokić.

"Čuo sam se sa ocem i on se osjeća bolje, jer je majka od petka kod njega i ostaće do srijede. Svaki put kad dođe neko od nas u posjetu on malo živne, pa se trudimo da ga ne ostavljamo samog, nego se smjenjujemo", rekao je Mladić.

On je naglasio da je general Mladić išao na nove preglede, ali da se rezultati ne znaju, kao što nisu dobili ni magnetne rezonance, koje već duže vrijeme čekaju.

Prema njegovim riječima, najveći problem je to što se ne zna koliki je generalov pritisak, budući da mu je od "mini-moždanog udara u decembru skakao i preko 200".

Odbrana i porodica Ratka Mladića smatraju da je general Mladić neadekvatno liječen, te su stoga zatražili garancije Vlade Srbije da on bude privremeno pušten u Beograd.

Mehanizam za međunarodne krivične sudove je već jednom odbio zahtjev za privremeno puštanje generala Mladića radi liječenja u Rusiji mada su garancije dali ruski predsjednik Vladimir Putin i Vlada u Kremlju.