Očevidac tragične tuče na Zakintosu: Amerikanca je ubio državljanin BiH?

ATINA - Zbog ubistva na Zakintosu u Grčkoj uhapšeno je šest Srba, a očevidac tragične tuče S.G. tvrdi da oni nisu krivi za smrt Amerikanca.

On je za "B92" izjavio da je uzrok smrti Amerikanca pad, a koji je uslijedio nakon što ga je udario državljanin Bosne i hercegovine.

S.G. je u razgovoru sa Filipom Čukanovićem naveo da je do incidenta došlo kada je Amerikanac prišao jednoj djevojci ispred bara, koja ga je potom odbila.

"Na nekih deset metara ispred bara bila je jedna djevojka. On kako je prolazio krenuo je da flertuje sa njom, na šta je ona rekla da je ostavi na miru. On je nju uhvatio i isjekao nekako, da li je imao neki prsten, nešto tako. Djevojci je krenula krv, zbog čega je grupa Srba i prišla njemu", ispričao je očevidac za beogradsku televiziju.

S. G. koji inače radi u baru ispred kog se dogodila tragedija navodi da je Amerikanac nakon toga bacio flašu i isjekao jednog dravljanina Srbije preko lica.

"Kreću oni ka njemu, na 50 metara su ga sustigli, udarili su ga par puta, on je nezgodno pao. Ali, on je pao tako čudno, da je glavom udario i da mu je pukao vrat i mislim da je to uzrok smrti", dodao je očevidac.

Kaže i da čak osoba koja je udarila Amerikanca nije srpskog porijekla, več da je državljanin Bosne i Hercegovine.

"On ne radi ovdje, svake godine je na odmoru. Policija je uzela snimke iz 'Luch' bara i tu postoji dokaz ko ga je udario. To se ovdje često događa, puno je turista", dodao je on.

S. G. naglašava da je sve što se dogodilo "da je jedan čovjek udario glavom".

"Srbi uopšte nisu krivi. Ovaj što je udario uopšte nije Srbin", rekao je on.

Inače, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije potvrdilo je da je u okviru istrage ubistva državljanina SAD na Zakintosu slobode lišeno i šest srpskih državljana.

(B92)