Odbrana Kapetana Dragana: Vasiljković je već izdržao kaznu, presuda će biti osporena

SPLIT - Advokat Tomislav Filaković, branilac Dragana Vasiljkovića, rekao je da nema osnova za osuđujuću presudu Kapetanu Draganu od 15 godina zatvora, koju će nastojati da ospori u žalbi. Filaković je rekao da nepravosnažna presuda splitskog Županijskog suda predstavlja drastičnu kaznu.

On je naveo da je Vasiljković formalno već izdržao kaznu s obzirom na to da je 11 godina i 11 mjeseci bio u ekstradicijskom pritvoru i istražnom zatvoru.

Ukoliko se uzme u obzir Zakon o izvršenju kazne, kaže Filaković, onda je kazna izdržana u cijelosti, s obzirom da su dvije trećine kazne izdržane.

"Ako Vasiljković zatraži upućivanje na izdržavanje kazne zatvora prije pravosnažnosti, može odmah zahtijevati i uslovni otpust jer je za to ispunjena zakonska pretpostavka", rekao je Filaković i dodao da će odbrana o tome tek treba da donese odluku.

Član tima odbrane, zagrebački advokat Slađana Čanković kaže da nisu očekivali tako visoku kaznu jer tokom postupka nije dokazano da je Vasiljković bio komandant zatvora u Kninu, niti da je organizovao i planirao napad na Glinu i okolna mjesta, prenose hrvatski mediji.

Dragan Vasiljković, poznatiji kao Kapetan Dragan, u splitskom Županijskom sudu nakon godinu dana suđenja nepravosnažno je osuđen na 15 godina zatvora.

Vasiljković je proglašen krivim po dvije tačke optužnice - zlostavljanje zatvorenika na Kninskoj tvrđavi i napad na policijsku stanicu u Glini.

Od prvog dana suđenja, 20. septembra prošle godine, pa sve do završnih riječi krajem prošle sedmice, Vasiljković je negirao izvršenje djela, koja mu se stavljaju na teret. On je tvrdio da su svjedoci lažno svjedočili i da je on samo branio svoju zemlju Jugoslaviju.

On je optužen da je kao komandant Jedinice za specijalne namjene u sastavu srpskih snaga, odnosno kao komandant Nastavnog centra za obuku pripadnika specijalnih jedinica "Alfa", postupao suprotno odredbama Ženevske konvencije.

Kapetan Dragan, koji ima srpsko i australijsko državljanstvo, uhapšen je prije jedanaest godina u Australiji. U julu 2015. godine izručen je Hrvatskoj.