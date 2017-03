Opozicija: Vučić da podnese ostavku i omogući fer izbore

BEOGRAD - Predstavnici opozicije tzatražili su danas da premijer Srbije Aleksandar Vučić podnese ostavku na tu funkciju ako planira da se kandiduje za predsjednika republike i da omogući fer izbore i odblokira rad parlamenta, koji je juče obustavljen do kraja predsjedničkih izbora.

Predsjednički kandidat dijela opozicije Vuk Jeremić je pozvao Vučića da omogući slobodne i fer izbore i da odblokira rad Skupštine Srbije.

On se osvrnuo i na jučerašnje obustavljanje rada Skupštine Srbije do održavanja izbora i rekao da je na taj način Vučić suspendovao rad Skupštine, a samim tim i izbornu volju građana.

"Sa one strane linije nalaze se oni koji su odlučili da suspenduju rad Skupštine Srbije"

"Danas sam razgovarao sa predstavnicima raznih političkih grupa. Među nama postoji jasan zajednički imenitelj, a to je poštovanje demokratskog poretka i vladavine prava. To je crvena linija preko koje se ne sme preći. Sa one strane linije nalaze se oni koji su odlučili da suspenduju rad Skupštine Srbije", rekao je Jeremić.



Predsjednički kandidat djela opozicije Saša Janković izjavio je danas da je Vučić izgubio izbore time što se opredijelio da otme državu građanima Srbije i zatvori demokratske institucije.

"Zbog toga smo danas ovde, zbog toga pričamo svi isto", rekao je Janković i dodao da opravdanje da je rad Skupštine prekinut da bi bila izbjegnuta politička kriza ne stoji, jer nije kriza kada parlament radi, a ne kada ne radi.

Predsjednički kandidati da podnesu ostavke na funkcije

On je rekao da je minimum minimuma da svi predsjednički kandidati podnesu ostavke na državne funkcije na kojima su.

"Cilj je da Srbiju vratimo građanima. Vlast da vrati institucije gde im je mesto. Nadam se da nećemo biti u situaciji da pozivamo građane da nam pomognu", rekao je Janković.

Predsjednik pokrta Dveri i budući predsjednički kandidat Boško Obradović rekao je da se opozicija okupila kako bi zaustavila uvođenje Srbije u diktaturu.

On je dodao da je politička nestabilnost, to što Vučić vodi kampanju sa premijerskog mjesta i koristi duplo vrijeme, a da je opozicija suočena sa izbornim neregularnostima.

"Okupili smo se da nas vlast čuje da ovo više ne može ovako"

"Okupili smo se da nas vlast čuje da ovo više ne može ovako, da ovo neće ovako, da ćemo se suprotstaviti diktaturi Aleksandra Vučića", rekao je Obradović.

Lider pokreta "Dosta je bilo" Saša Radulović ocijenio je da je kampanja skraćena jer postoji strah vladajuće većine da će izgubiti izbore.

"Vučić pokušava da suspenduje sve insitutucije sistema"

"Za prikupljanje potpisa imamo 10 dana. Ozbiljni su problemi da samo zakažemo notare da budu dostupni za prikupljanje potpisa. Aleksandar Vučić sve što radi radi da bi sprečio fer izbore. On pokušava da suspenduje sve insitutucije sistema", rekao je Radulović i zatražio da Vučić podnese ostavku na mjestu premijera i raspiše parlamentarne izbore.

"Atmosfera koja prati raspisivanje izbora u Srbiji nije dobra"

Lider Liberalno demokratske partije Čedomir Jovanović ocijenio je da atmosfera koja prati raspisivanje izbora u Srbiji nije dobra i da su za to prvenstvno odgovrni oni koji vode državu - Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić.

"Apelujem na one koji su vlast kako bi se atmosfera u zemlji promenila. Mi i posle 2. aprila treba da živimo zajedno. Ako sa ovakvom energijom ulazimu izbore kako ćemo iz njih zaći. Do kakvog ćemo predsednika doći, do onog ko je pobedio drugu polovinu Srbije", rekao je Jovanović i ocijenio da bi ova kampanja, ako se atmosfera ne promijeni biti sramotna.

Lider lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak rekao je danas da su rokovi za izbore veoma kratki, da treba spuštati tenzije i "sačuvati hladnokrvnost".

On se osvrnuo i na prekid u radu Skupštine Srbije do završetka izbora i ocijenio da je neodgovorno nedozvoliti predsjedničkim kandidatima da govore u parlamentu.

"Pozivam predsednicu Skupštine da omogući da se ljudi koji su odlučili da se kandiduju ovde obrate medijima"

"Znam da nije po pravilima da se onaj ko nije poslanik obraća sa ovog mesta, ali ja i LSV smo spremni da budemo domaćini i omogućimo tim ljudima da se obrate u Skupštini. Pozivam predsednicu Skupštine da omogući da se ljudi koji su odlučili da se kandiduju ovde obrate medijima. To je najbolji način da se pokaže da je ovo otvoreno društvo", rekao je Čanak i dodao da će LSV večeras donijeti odluku oko načina učešća na predsjedničkim izborima.

Predsjednica Skupštine Srbije raspisala je danas izbore za predsjednika Srbije za 2. april ove godine.

Kandidovanje se vrši podnošenjem predloga kandidata Republičkoj izbornoj komisiji (RIK), najkasnije 20 dana prije dana izbora, a uz prijedlog kandidture pojedinac je dužan da dostavi i zakonom propisanu dokumentaciju, kao i najmanje 10.000 sudski overenih izjava birača da svojim potpisom podržavaju predloženog kandidata.

RIK utvrđuje listu kandidata za izbor predsjednika Republike najkasnije 15 dana prije dana izbora i objavljuje je u "Službenom glasniku Republike Srbije" narednog dana od dana kada ju je utvrdila. Redni broj koji će kandidati imati na glasačkom listiću utvrđuje se žrijebom na sednici RIK-a, kojoj mogu da prisustvuju predstavnici svih predlagača kandidata.

Ako nijedan kandidat ne dobije većinu glasova birača koji su glasali, drugi krug izbora održava se u roku od 15 dana i u drugi krug ulaze dva kandidata sa najvećim brojem glasova. Ako kandidati imaju podjednak broj glasova u drugom krugu učestvuje više od dva kandidata.