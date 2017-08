Otišla da registruje auto, opljačkao je policajac?

BEOGRAD - Pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije iz Aleksinca A. C. osumnjičen je za krađu novca svoje sugrađanke koja je došla da podnese zahtjev za registraciju vozila.

Kako navodi portal "Večernjih novosti", policajac joj je iz torbe uzeo novčanik u kojem je bilo 1.200 dinara (oko 20 maraka) i kreditnu karticu sa koje je skinuo 22.000 dinara (oko 360 maraka).

Kako "Novosti" saznaju, osumnjičeni A. C. je priveden u četvrtak uveče, a prilikom pretresa njegove kuće policija je pronašla i automatsku pušku za koju najvjerovatnije ne posjeduje dozvolu.

Beogradski list piše da se krađa dogodila 8. avgusta popodne kada je 54-godišnja Aleksinčanka došla da preda papire za registraciju vozila, da bi je potom službenik vratio po još neke papire, kada je ona zaboravila torbu na šalteru.

“Kada sam se posle nekoliko minuta vratila, zatvorila sam tašnu ne sumnjajući ništa, jer računam da sam u MUP bezbedna. Kad sam se vratila u agenciju, krenem kući i svratim do radnje da kupim nešto majci. Tada sam primetila da mi nema novčanika. Odem do banke i vidim da rade do četiri. Pozvala sam ih telefonom da prijavim da mi je nestao novčanik i oni su rekli da će odmah blokirati karticu. Moja je greška što sam pin nosila pored kartice zapisan. U 15.11 ceo minus je bio podignut”, navodi žena koja je želela da ostane anonimna.

Krađu je prijavila policiji, ali još ne zna da li je njen novčanik pronađen i hoće li joj novac biti vraćen.

Kako za "Novosti" kaže izvor blizak policiji, ustanovljeno je da je novčanik uzeo policajac koji radi registracije vozila, koji je odmah otišao do prvog bankomata i podigao sav novac jer je pin bio upisan pored kartice.

Njega je, piše beogradski list, policija privela u četvrtak uveče, a prilikom pretrage stana, u njegovoj kući pronađeno je i oružje.

(Novosti.rs)