Pahor: Nesprovođenje arbitraže može izazvati sukobe

BRDO KOD KRANJA - Nesprovođenje odluke arbitražnog suda u graničnom sporu između Slovenije i Hrvatske, moglo bi izazvati incidente i sukobe i ugroziti moralni autoritet osnivača procesa Brdo-Brioni, izjavio je danas slovenački predsjednik Borut Pahor.

"Ako do implementacije presude ne bi došlo, stanje bi na terenu moglo prerasti u incidente i konflikte, a to nijedna strana ne želi, a mislim da ne želi ni međunarodna zajednica", upozorio je Pahor na zajedničoj konferenciji za štampu sa hrvatskom predsednicom Kolindom Grabar Kitarović i njemačkim predsjednikom Frank-Valterom Štajnmajerom.



Iako su potvrdili da arbitraža nije bila tema njihovog razgovora, Pahor i Grabar-Kitarović morali su na samitu Brdo-Brioni koji okuplja lidere u regionu da komentarišu različite stavove dviju država o graničnoj arbitraži, navodi Hina.



Štajnmajer, koji je bio specijalni gost skupa na Brdu kod Kranja, ocjenio je da je u tom sporu interes EU poštovanje međunarodnog prava i stabilnost regiona.



Grabar-Kitarović je izrazila nadu da neće biti incidenata između dvije prijateljske države, koje su vezane u mnogim područjima djelovanja.



"Najvažnije je zadržati prijateljske odnose, a Hrvatska ne negira da granični spor postoji", kazala je ona.



Odluku arbitara Pahor očekuje uskoro i kaže da se ona mora primjeniti u roku od šest mjeseci. On je upozorio da bi neuvažavanje presude arbitraže značilo da je doveden u pitanje autoritet Slovenije i Hrvatske da vode inicijativu Brdo-Brioni jer bi bio ugrožen njihov "moralni autoritet".



Hrvatska predsjednica istakla je da poštuje odluku Hrvatskog sabora i prethodnih vlada da je arbitraža kompromitovana.



Dvije zemlje potpisale su 2009. sporazum, ali dok ga Ljubljana još smatra važećim i ističe da presudu treba sprovesti, Zagreb insistira na tome da je arbitraža nepovratno kompromitovana zbog čega je Hrvatska izašla iz procesa i nudi bilateralne razgovore za rješenje spora.



Hina podsjeća da je hrvatski parlament krajem jula 2015. donio odluku o povlačenju iz arbitražnog sporazuma koji su dvije zemlje potpisale 2009, a Sloveniji predložio da počnu pregovori o alternativnom rješavanju spora.



Uprkos tome, Arbitražni sud u Hagu je krajem aprila ove godine objavio da je postupak završen i da će odluku o graničnom sporu između Hrvatske i Slovenije objaviti za nekoliko mjeseci.