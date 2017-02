Pao dogovor između Srbije i Prištine

BEOGRAD - Direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Ðurić izjavio je danas da je jutros oko 02.30 u Prištini postignut dogovor o uređenju dijela oko mosta u Kosovskoj Mitrovici što je, kako je ocijenio, omogućeno diplomatskom aktivnošću Vlade Srbije i premijera Aleksandara Vučića.

"Iza nas je duga i neprospavana noć. Jutros oko pola tri predstavnici Srspke liste postigli su u Prištini dogovor sa predstavnciima privremenih institucija o tome kako će biti uređen dio u Kosovskoj Mitrovici oko mosta, uz podršku svih nas, koji smo bili uključeni. Tu su, kao svjedoci, bili prisutni predstavnici EU i SAD", rekao je Ðurić za RTS.

On je ocijenio da je to korak koji se može posmatrati sa "umjerenim optmizmom", ukoliko dođe do sprovođenja.

Dogovor je, kako je naglasio, bio moguć zahvaljujući "upornoj i povećenoj" diplomatskoj aktivnosti, i činjenici da je premijer Vučić stao iza Srba na KiM, i da je pokazao u prethodnim danima da nikakvo nasilje, nikakvi jednostrani akti neće biti tolerisani.

Istakao je da će u narednih dva-tri dana biti predstavljen nacrt tog dogovora, kao i da su predstavnici Srba bili zadovoljni "onim što je bilo na stolu".