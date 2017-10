Pao prvi snijeg u BiH i zemljama regiona

Prvi snježni pokrivač ove zime prekrio je više predjele na Balkanu i prouzrokovao smetnje u saobraćaju, ali i mnoštvo drugih problema.

U BiH oblačno sa mjestimičnom kišom, a na planinama iznad 1200 metara nadmorske visine pada snijeg.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti pretežno oblačno, mjestimično sa kišom, uz dnevnu temperaturu do 15 stepeni Celzijusovih.

Jutros je pretežno oblačno i hladno sa kišom, a na višim planinama iznad 1.200 metara nadmorske visine pada snijeg.

Kiša je mjestimično padala tokom prijepodneva na istoku, sjeveru i jugu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U drugom dijelu dana doći će do postepenog smanjenja oblačnosti, pa se očekuju i sunčani intervali, a u Hercegovini razvedravanje.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini bura, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura vazduha biće od sedam na istoku do 15 na sjeveru, na jugu Hercegovine do 18, a na planinama do četiri stepena Celzijusovih.

Temperatura jutros u 8.00 časova: Kalinovik i Čemerno nula stepeni Celzijusovih, Foča, Rudo i Han Pijesak dva, Gacko, Mrakovica, Nevesinje, Sokolac, Sarajevo i Bihać četiri, Višegrad pet, Bugojno šest, Mrkonjić Grad, Bileća, Srebrenica, Krupa na Uni i Livno sedam, Ribnik, Novi Grad, Prijedor, Srbac, Šipovo, Banjaluka, Zvornik i Tuzla osam, Trebinje, Bijeljina i Doboj devet, Neum 11, a Mostar 13 stepeni Celzijusovih.

Snijega jutros ima u Kalinoviku pet centimetara, a na Čemernom osam centimetara.

Na Jahorini je palo preko 20 centimetara snijega.

U Srbiji snijeg prouzrokovao nestašicu struje i vode

Sjenica je danas ostala bez struje i vode zbog kvara na električnim vodovima, uzrokovanog snijegom koji je napadao u ovom mjestu.

"Pokidano je dosta dalekovoda, pa su trenutno pola grada i skoro sva okolna sela bez struje. Havarija je nastala zbog velikog snega i u ovom trenutku nije poznato kada će se stanje normalizovati", rekli su u dispečerskoj službi elektrodistribucije.

U Sjenici je jutros izmjereno osam santimetara snježnog pokrivača, a na Radišića brdu u opštini Sjenica, 22 santimetra, javio je radio "Sto plus" pozivajući se na informacije u sjeničkoj elektrodistribuciji.

U Hrvatskoj temperatura ispod nule, snijeg pao na Biokovu i na Zavižanu

Prvi ovogodišnji snijeg pao je na Biokovu i na Zavižanu u Hrvatskoj, a temperatura vazduha spusila se ispod nule.

Snijeg je pao na najvišem biokovskom vrhu Svetom Juri, gdje je izmjeren minus jedan stepen Celzijusov, što je bila najniža temperatura vazduha koja je jutros izmjerena u Hrvatskoj.

Na Zavižanu, najvišem vrhu na Velebitu, palo je pet centimetara snijega, javili su hrvatski mediji.

Prema prognozi meteorologa, sutra je u unutrašnjosti moguća magla, a temperatura vazduha biće od 17 do 22 stepena Celzijusova. Na Jadranu će biti pretežno sunčano.

Meteorolozi za početak naredne sedmice najavljuju mogućnost kratkotrajne kiše ili lokalnog pljuska.



U Crnoj Gori Durmitor pokriven snijegom, na Žabljaku izmjereno oko 30 centimatara snježnog pokrivača

Na Žabljaku je jutros izmjereno oko 30 centimetara snijega, koji je počeo da pada juče poslijepodne na padinama Durmitora.

Snijeg je tokom noći pao i u Kolašinu, Bijelom Polju, Rožajama i Andrijevici.

Prema prognozama meteorologa, snijeg će na sjeveru padati i danas, dok će u ostalim dijelovima Crne Gore biti kišovito i hladno.

U drugom dijelu dana očekuje se prestanak padavina i jak sjeverni vjetar.