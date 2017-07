Patrijarh Irinej: Kosovo se ne smije otuđiti, ni pokloniti

BEOGRAD - Njegova svetost patrijarh srpski Irinej izjavio je večeras povodom poziva predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji da Kosovo ne smije da se otuđi, ni pokloni.

"Apelujemo na naše držžavnike da ne smeju nikada da daju svoju saglasnost na otuđenje Kosova i Metohije, jer ono ššto se silom uzme, to se i vrati, ono ššto se pokloni nekome, to je za svagda izgubljeno, a to Srbi i Srbija ne smeju dozvoliti", rekao je Irinej, prenose beogradski mediji.

Vučić je ranije rekao da opoziciju poziva na dijalog po pitanju Kosova jer očekuje da čuje od njih neku ideju, rješenje, te istakao da je unutrašnji dijalog po pitanju južne pokrajine od izuzetnog značaja za Srbiju.