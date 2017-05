Petrov: Neću pristati na HDZ-ove ucjene i metode mafijaške organizacije

SPLIT - Predsjednik Sabora i koalicije "Most" Božo Petrov izjavio je danas da hrvatski premijer Andrej Plenković nema podršku većine poslanika u Saboru, što znači da je srušio Vladu i da obmanjuje javnost.

"Za Hrvatsku bi bilo najbolje da ne bude novih izbora, ali Plenković mora da dokaže da ima većinu koju čini 76 poslanika. Trgovina koja se događa ovih dana u Saboru je politička korupcija. Da u posljednjih 20 godina poslanici nisu bili potkupljivi, danas ne bismo imali situaciju sa `Agrokorom`", rekao je Petrov novinarima u Splitu.



On je dodao da "Most" neće pristati na `ucjene i metode mafijaške organizacije` i da ovu koaliciju `niko ne može da kupi`, prenose hrvatski mediji.



Petrov je najavio da će koalicija "Most" sarađivati sa poštenim strankama i kvalitetnim i čestitim ljudima i da je moguće da to bude i SDP.



Hrvatski premijer Andrej Plenković u četvrtak, 27. aprila razriješio je držnosti tri ministra koalicije "Most" Slavena Dobrovića, Antuna Šprlju i Vlahu Orepića jer su na sjednici Vlade glasali protiv povjerenja ministru finansija Zdravku Mariću.