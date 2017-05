Petrov: Štitio sam dostojanstvo Sabora, a HDZ ga je pretvorio u cirkus

ZAGREB - Predsjednik Mosta Božo Petrov, koji je u četvrtak dao ostavku na dužnost predsjednika Hrvatskog sabora, izjavio je kako je njegova uloga bila zaštititi dostojanstvo Sabora te da da je čist pred Bogom i hrvatskim narodom, dok je HDZ te njegovog predsjednika i premijera Andreja Plenkovića optužio da su parlament pretvorili "u cirkus i političko tezgarenje".

"Moja uloga kao predsjednika Sabora bila je zaštititi, koliko god je to moguće, dostojanstvo i rad te institucije i to sam radio do zadnjega trena, a Andrej Plenković i HDZ su se potrudili da pokušaju pretvoriti ovu instituciju u političko tezgarenje i trgovinu, jer očito im je trebalo 75, 76 ruku da zaštite neke druge osobe, neke druge gazde", poručio je Petrov novinarima u Saboru, istaknuvši da za njega "gazda" može biti samo hrvatski narod koji je birao sastav parlamenta.

"Andrej Plenković i HDZ su u ovome svemu pokušali napraviti cirkus od svih institucija. U takvom cirkusu ja neću sudjelovati", naglasio je.

Petrov vjeruje da će hrvatski građani shvatiti kakvog predsjednika Vlade imaju. "Imamo predsjednika Vlade koji u ovom trenutku laže da ima većinu, pa kaže da nemamo većinu, danas kaže da je to potpuno nebitno pitanje. Dakle, imamo osobu kojoj je bitna i stolica i moć, očito moć da se zaštite svi oni koji su sudjelovali u onome što se događalo oko Agrokora i svih drugih pitanja", rekao je Petrov.

HDZ-u je, smatra Petrov, bitno samo da prebrode do drugog kruga lokalnih izbora, pri čemu ocjenjuje da će "još neki pretrčati u njihov tabor". Najavio je da će sudjelovati u radu Sabora kao saborski zastupnik, ali da ne može biti na čelu institucije od koje su, kako je kazao, HDZ i Plenković, napravili tržnicu, prenosi Hina.

Ponovio je da bi najpošteniji za hrvatske građane bili novi izbori, na kojima bi građani ocijenili premijera Plenkovića i sve što je radio u proteklih mjesec dana.